Weer boete voor invalide Ahmed Aarad: ‘Heb mijn auto nu in de middenberm geparkeerd’

De invalide Ahmed Aarad heeft een boete gekregen voor fout parkeren, terwijl hij op een gehandicaptenplek geparkeerd stond. Er heerst al langer een gespannen situatie tussen Aarad en de gemeente, omdat hij ondanks zijn loopbeperking geen gehandicaptenparkeerplaats van de gemeente krijgt. De gemeente zegt daar niet in te kunnen voorzien, omdat hij in het centrum in een zogenoemd ‘pollergebied’ woont waar geen parkeerplaatsen zijn.

Ahmed Aarad zit in een rolstoel en is niet zelfstandig in staat is om een afstand van honderd meter af te leggen. Na een aanvraag voor een gehandicaptenparkeervergunning, kreeg Aarad op 15 januari te horen dat deze was afgewezen. De gemeente stelt dat de aanvraag niet gehonoreerd kon worden, omdat er in het gebied van zijn aanvraag geen openbare parkeerplaatsen zijn en daarom zou er ook geen invalideparkeerplaats kunnen worden gemaakt. Wel werd gezegd dat er samen met hem naar een oplossing zou worden gezocht.

Boetes en wegslepen

Sinds half februari is er vooralsnog niets veranderd. Dat zorgt voor schrijnende situaties. Zo werd de auto van Aarad op 13 februari zelfs weggesleept. Aarad heeft een advocaat in de arm heeft genomen. ‘Wat ik zie is een heel simpel probleem wat opgelost kan worden: zet een paal neer met mijn kenteken zodat ik kan parkeren’, aldus Aarad in een eerder gesprek met Den Haag FM.

Vrijdagmiddag 26 februari parkeerde Aarad zijn auto in de middenberm op de Hofweg, omdat hij hem niet neer kan zetten op de algemene invalideplekken in de straat. Die worden nu gebruikt als tijdelijke bushalte. ‘Ik kan hem er niet voor kwijt en niet erop kwijt’, zegt Aarad. Hij is er van overtuigd dat hij in de middenberm mag staan. ‘Als er geen andere mogelijkheid en ik het overig verkeer niet hinder mag ik mijn auto daar neerzetten’, zegt Aarad vrijdagmiddag tegen Den Haag FM. ‘Bussen en trams kunnen er gewoon, iedereen heeft alle ruimte.’

Aarad heeft de wethouder Robert van Asten (D66) vorige week vrijdag gesproken. ‘Die zou kijken of het toch mogelijk was om te kunnen parkeren op de Hofweg.’ Aarad wacht vooralsnog nog op een antwoord.