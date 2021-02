Winterfest showt zaterdag Haagse acts tijdens online editie

Al tien edities lang veroorzaakt Winterfest steevast voor veel publiek in het muziekpand van Popradar in Loosduinen. Dit keer blijven de deuren van de poptempel gesloten in verband met de coronamaatregelen. Toch kan de muziekliefhebber dit jaar genieten van Winterfest, tijdens de online editie.

De afgelopen weken hebben dertien Haagse acts bijzondere sessies opgenomen op verschillende plekken in het pand van Popradar, die gebundeld zijn in een lange film van drie uur. Zaterdag gaat de film via YouTube in première. ‘De film neemt je mee naar plekken als het nieuwe Radar Café, de klassieke glas-in-lood-kapel en HollandSpoorStudios voor een afwisselende set van lokale songwriters, bands en urban artiesten’, aldus de organisatie

Programma

Deze bijzondere elfde festivaleditie biedt een programma van acts die klaar zijn voor een stap naar de grotere podia. De line-up van Winterfest Recordings ‘21 bestaat uit: CooCoo, Tom Wavy, Luuk Geers, Aysia, Rachman, Velvet Sway, Sahil, Juulz, MOYO, Hunna, The Klittens, Wilde Kind en Misha Schreiner.

‘In de film verplaatsen de camera’s zich na iedere song naar een andere artiest en ruimte, als een avontuurlijke festivalganger die het liefst alle zalen even binnenloopt’, aldus Popradar. ‘Sluit de computer, laptop of ander device aan op speakers, vul de koelkast goed bij en neem een avond de tijd voor Winterfest.’

Op zaterdag 27 februari om 20:00 gaat de film Winterfest Recordings ‘21 in première op de Youtubepagina van Popradar Den Haag.