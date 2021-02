Bruinvis overleden na stranding op Haagse kust

Een levende bruinvis is vrijdag gestrand op de kust van Kijkduin in Den Haag. Verschillende hulpverleners waren er snel bij, maar desondanks is het dier overleden. Dat meldt organisatie SOS Dolfijn, een opvang- en kenniscentrum voor walvissen.

De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Mogelijk had het dier een infectieziekte, meldt mediapartner Omroep West. Andere doodsoorzaken van gestrande bruinvissen zijn de laatste tijd onder meer verdrinking in vistuig of een aanval door grijze zeehonden. Ook overlijden bruinvissen als ze in aanraking komen met scheepsschroeven.

Sinds november vorig jaar staat de bruinvis niet meer op de rode lijst van in Nederland bedreigde zoogdieren. Het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee is tussen 1991 en 2019 meer dan verzevenvoudigd. Wel worden steeds minder vaak bruinvissen dicht bij de kust gespot.

Foto: SOS Dolfijn.