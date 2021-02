Mikal Tseggai (PvdA): “Onze generatie verdient een stem in de Kamer”

Op haar achttiende landde Mikal Tseggai in Den Haag. Tseggai is geboren en getogen in Haarlem, maar maakte een bewuste keuze om daar te vertrekken. Eenmaal geland in Den Haag begon ook haar politieke loopbaan echt (al was er eerder wel een stage die ze liep bij de VVD), ze meldde zich bij de PvdA, de partij waar ze nu als twintiger verkiesbaar voor is bij de Kamerverkiezingen van maart.

“Wat mij bij de PvdA aansprak was de aanpak solidariteit, rechtvaardigheid en het gelijkheidsbeginsel. Ik heb me er vanaf dag één heel erg thuis gevoeld.”

Waarom maakte je de stap om te vertrekken uit Haarlem en de politiek in te gaan?

“Ik voelde me best wel vastzitten thuis en ik dacht: ik vind het wel fijn om een beetje uit de buurt te zijn van al die oude dingen die er in Haarlem waren. Gewoon effe opnieuw beginnen. Haarlem is niet ver weg, maar ik kwam hier wel echt met mijn koffertje en dat was het. En toen ben ik meteen lid geworden van de PvdA. Ik wilde eigenlijk altijd al lid worden van de PvdA, maar ik zat op een hele erge kakschool waar iedereen het stoer vond om rechts te zijn, dus ik voelde me een beetje een buitenbeentje en dus durfde ik nooit echt lid te worden. In mijn hoofd was dat een groot ding.”

“Eenmaal hier heb ik een mailtje gestuurd naar scouting van de PvdA, volgens mij voor de Kamer. De vraag was simpel: “Wat kan ik doen?”. En toen kon ik stage lopen bij het landelijke campagneteam, dat heb ik als eerste gedaan. In 2014 ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag gegaan en toen kreeg ik ook een kijkje in de keuken van de lokale politiek. Toen dacht ik daarna: misschien kan ik eens gaan kijken bij de PvdA in Den Haag. Daar werd ik super-warm ontvangen en heb ik allerlei dingen gedaan: vrijwilligers werven, politieke cafés organiseren, flyer-acties organiseren, dat soort dingen deed ik een beetje.”

“Vervolgens ben ik gevraagd om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, omdat ze een jong iemand zochten die dat leuk zou vinden om ook de stem van jongeren daarin te laten horen. Dat leek me wel interessant. Toen dacht ik wel: lokale politiek is wel heel interessant. Ik dacht eerst dat het alleen over lantarenpalen en stoeptegels ging enzo. Maar toen ik ging meeschrijven aan het verkiezingsprogramma realiseerde ik me dat het echt wel groter is dan dat. Zeker in Den Haag. Dat je echt wel die verandering kunt maken als gemeenteraadslid. Toen dacht ik ‘ik solliciteer gewoon voor de kandidatenlijst’. En ineens stond ik op plek 2.”

Je werd in 2018 gemeenteraadslid en daarnaast ben je ook nog student, hoe is die combinatie?

“Best wel lastig. Ik heb nu mijn bachelor gehaald en mijn master wil ik deeltijd halen. Het is moeilijk maar ook heel echt leuk. Het is leuk om ook gewoon nog student te zijn en met klasgenoten te praten over dingen die je bespreekt in de raadszaal.”

Is het altijd te combineren?

“Het is wel moeilijk en het vergt een strakke planning. Je vangt elkaar op als collega’s. Je doet het ook met zijn allen. Dat gebeurt nu ook met Janneke Holman en Bülent Aydin, die hebben ook gewoon hun werk en ik af en toe mijn studie.”

Wanneer begon de politiek voor jou te leven?

“Ik ben uit 95, mijn eerste politieke herinneringen zijn de opkomst en de moord op Pim Fortuyn, 11 september (aanslag op de Twin Towers, red.) en Theo van Gogh. Dat is wat ik mij herinner van de politiek aan het begin van deze eeuw. En de opkomst van politiek rechts. Dat heeft meer impact op mij gemaakt dan hoeveel zetels de PvdA wel of niet heeft gehad.”

“Een van mijn eerste herinneringen is 9-11. Ik kan mij herinneren dat het toen een ding werd dat het de hele tijd maar ging over buitenlanders en moslims. En dat wij daar dus ook last van kregen, ik en mijn gezin. Daarvoor kan ik me dat niet herinneren.”

“Mijn ouders zijn hier sinds 1990 en die hebben dat kantelpunt ook wel echt ervaren. Daarna werden moslims en buitenlanders een ding ‘de multiculturele samenleving was mislukt’. We kregen lelijke blikken op straat als we Eritrees spraken met elkaar. Ik kan me dat van ervoor niet herinneren zo te hebben ervaren. Mijn ouders hebben dat daarvoor ook niet zo ervaren. Ik denk wel daardoor voor jongeren van mijn leeftijd duidelijk werd wat de invloed van politiek was.”

Wat was voor jou de reden om vervolgens te denken: daar wil ik ook mee aan de slag gaan?

“Mijn ouders komen uit Eritrea en daar was mijn familie betrokken bij de vrijheidsbeweging voor een onafhankelijk Eritrea. Daardoor heb ik van huis uit meegekregen dat je moet vechten voor je idealen. Blijkbaar zei ik op mijn tiende al tegen mijn ouders dat ik burgemeester wilde worden. Ik weet wel dat vroeger al dacht dat ik werk wilde doen waarbij ik veel mensen kan helpen’. De politiek is daar wel lekker massaal voor. Dacht ik toen”, zegt ze lachend. “Ik vind het ook wel gek hoor: Niemand in mijn familie was lid van een politieke partij. Ik weet gewoon niet zo goed hoe dat in mijn hoofd is gekomen. Ik keek wel naar het jeugdjournaal en het nieuws hield mij wel bezig allemaal.”

Blij en vereerd om te kunnen vertellen dat ik in maart namens @PvdA mee mag doen aan de landelijke verkiezingen. De kandidaatstellingscommissie heeft mij voor gedragen op plek nummer 18! Op naar de campagne 💪🏽🌹 #TK2021 https://t.co/Uv1dYf02e9 — Mikal Tseggai (@MikalTseggai) November 26, 2020

Je staat nu op de kieslijst voor de Tweede Kamer, waarom heb je je daarvoor gemeld?

“De reden dat ik dacht te solliciteren was de coronacrisis en de BLM-demo’s die opkwamen. Wat mij heel erg opviel daaraan was dat er echt jonge mensen achter zaten en mensen van mijn generatie worden ook geraakt door de coronacrisis. Als ik dan nu naar de Kamer kijk dan is de gemiddelde leeftijd 48. Onze generatie verdient het ook om gehoord te worden.”

“Onze generatie verdient een stem in de Kamer. Er staan nu 10 mensen onder de 30 op de PvdA-lijst, waarvan 5 in de top 20, dat is echt wel fors. En ik ben daar een van, daar ben ik wel heel blij mee. Als ik kijk naar de jongeren die op de lijst staan: ik ben een Randstedelijke meid opgegroeid in Haarlem en getogen in Den Haag, maar er zitten twee jongens uit Friesland en Groningen bij en iemand uit de zorg. We hebben allemaal een ander profiel.”

Hoe haalbaar is diversiteit in de Kamer wat jou betreft? Hoe ver kan je komen met 150 Kamerleden en 37 partijen die een plek willen hebben?

“Representatief moet het altijd zijn en daar hoort dus bij dat het een afspiegeling is van de samenleving. Waar het om gaat is: Nederland is een veelzijdig land. En dan gaat niet alleen over kleur, maar ook over leeftijd en opleiding. Iedereen moet zich gerepresenteerd voelen. Natuurlijk is het niet zo dat ouderen jongeren niet zouden kunnen vertegenwoordigen of witte mensen geen mensen van kleur zouden kunnen vertegenwoordigen. Maar het is wel makkelijker om jongeren te vertegenwoordigen als je zelf in de doelgroep valt. Als ik het heb over studieschulden en de moeilijke huizenmarkt… Ik hoef Mijn DUO maar te openen en ik weet waar het over gaat. En dat kan ook als je zelf kinderen hebt van 20, dan sta je ook dicht bij de doelgroep.”

“Waar het ook om gaat: als je net als ik een twintiger bent met een kleurtje en je ziet in de kamer mannen van middelbare leeftijd dan kan het zijn dat je denkt: politiek is niks voor mij, want het sluit niet aan bij je leefwereld. Je hebt dan niet het gevoel dat mensen jouw zorgen begrijpen. Misschien doen ze dat wel, maar ze slagen er niet goed in om dat overbrengen. En dan kan ik me voorstellen dat je je niet vertegenwoordigd voelt door de Kamerleden.”

Wat is jouw politieke drijfveer?

“Het grootste is dat ik een heel diep rechtvaardigheidsgevoel heb. Ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Ik geloof er in dat de politiek een van de plekken is dat je daar wat tegen kan doen.”

'Een Nederlands feest waar je met je handen van af moet blijven', zegt @johnvanzweden over #zwartepiet. @MikalTseggai reageert: 'Dit is ook mijn land en ik heb het recht om aansprak te maken op tradities.' Hele gesprek 👉 https://t.co/W2CVWDNoJj #DeNieuweMaan pic.twitter.com/qVhKRJbFCC — De Nieuwe Maan (@DeNieuweMaanNTR) October 26, 2019

Door jouw motie besloot Den Haag geen evenementen meer te financieren waar Zwarte Piet aan meedoet

“Ik wil gewoon niet dat wij in Nederland een feest vieren waarbij een deel van de kids zich belachelijk gemaakt voelt of gepest wordt. Als er een ding is waar je nooit wat aan kunt doen is het je huidskleur. Je kunt niet ieder symbool aanpakken of ieder probleem oplossen, maar je kan wel je verantwoordelijkheid nemen. En dat heb ik geprobeerd te doen met dat voorstel om geen subsidies meer te geven aan evenementen die gebruik maken van zwarte piet.

“Ik geloof dat de politiek de plek is waar je dingen kan veranderen, maar het beste werkt het als je de samenleving daarin meeneemt. En de samenleving laat zien dat ze dingen anders willen. Zonder activisten, vakbonden of maatschappelijk middenveld kun je als politiek deze veranderingen niet teweeg brengen. Zij kunnen de voorzet geven en de politiek kan het inkoppen. En dat gebeurt soms te weinig.”

“We hebben vaak over politici, maar eigenlijk ben je volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigd mensen. Er zijn genoeg politici die politiek als een soort spel zien, maar je zit daar om mensen te vertegenwoordigen Je zit daar om de voorzetjes die je van de stad krijgt in te koppen. Ik zit er om naar mensen te luisteren en daar wat mee te doen.”

Je zou het ombudspolitiek kunnen noemen.

“Dat klopt. Daar zijn wij ook mee begonnen. Hans Spekman heeft dat uitgevonden, ondanks wat Richard de Mos zegt. Wij hebben ook al jaren ombudsteams bij de PvdA.”

Wat is in jullie geval dan ombudspolitiek?

“Je kan niet als politicus niet de individuele belangen dienen. Stel je voor dat ik een klacht krijg over een niet opgehaalde vuilniszak, maar als je er 15 krijgt weet je dat er iets niet goed is met het systeem. Dan moet je de wethouder daar op aanspreken. Dat is hoe ik ombudspolitiek zie.”

“Er zullen altijd mensen zijn die vastlopen in een systeem. Het is aan jou als politicus om te achterhalen of het systeem niet werkt of dat je iemand moet helpen. We hebben bij de pvda een fonds waarbij we mensen in de minima helpen. Je kunt vragen stellen of met je leden proberen om mensen te helpen. Honderd keer vragen stellen is minder effectief dan honderd keer mensen helpen als partij zijnde.”

Waar zou je in de Kamer mee aan de slag willen?

“Onderwijs. Dat is iets wat mij aan het hart gaat. Ik denk dat de ongelijkheid in onderwijs het meest schrijnend is. Als ik dan een documentaire als Klassen zie dan denk ik die kinderen zijn 15 jaar jonger dan ik en die lopen tegen exact dezelfde problemen aan waar ik tegenaan liep: onder advisering, ouderbijdragen die te hoog zijn. Al die dingen… Daar liepen wij vroeger ook tegenaan en het is 15 jaar later en er is niks veranderd, het is alleen maar erger geworden. Ik denk dan: we kiezen er als land niet voor om het beter te gaan doen. Kinderen zijn de toekomst en als we het zo doen, dan doen we als land iets verkeerd. Vind ik.”

Wat zou er dan als eerste moeten veranderen?

“Ik zou zeggen dat het lerarentekort opgelost moet worden. Wat daar nu aan bijdraagt is dat je nu voor een slecht salaris een heftige baan hebt. Ze werken zo hard, dat kun je bijna niet van mensen vragen. Ik vind dat wel heftig. Als je leraren zo weinig betaald en waardering geeft dan is het niet gek dat mensen geen leraar willen worden. Meer waardering en betere salarissen is voor mij de weg naar de oplossing.”

“Als je voor 30 kinderen in je eentje de veilige haven bent, dat is heftig. Stel je voor dat je zou kunnen zeggen dat het lerarentekort zo wordt opgelost dat je de klassen door de helft zou kunnen doen. Dat zou fantastisch zijn. Dan zou je zoveel meer kunnen bieden aan kinderen dan nu het geval is.”

En als ik nog iets zou moeten noemen dan zou dat huiswerkbegeleiding zijn. Dat is ook een van de eerste dingen die ik als raadslid heb kunnen doen. Elke dag kun je ergens in Den Haag huiswerkbegeleiding kunt krijgen. Dat is iets waar ouders en kinderen iets aan hebben. Dat zou ook landelijk mogen gebeuren.”

Hoera, @PvdA bestaat vandaag 75 jaar! En wie jarig is trakteert natuurlijk, en daarom hebben we 400 PvdA-taartjes bezorgd bij @WZHonline. En natuurlijk vooral omdat de bewoners van WZH Transvaal een hart onder de riem verdienen in deze moeilijke tijd ♥️🌹 pic.twitter.com/sCbGl5aIwA — Mikal Tseggai (@MikalTseggai) February 9, 2021

De PvdA bestaat dit jaar 75 jaar en kent pieken en dalen met nu 9 zetels. Duurt het dal misschien wat lang voor de partij?

“Ik heb oprecht het idee dat we in een opwaartse spiraal zitten. Ik vind het jammer dat het gaat over zetels. Ik snap echt wel dat ze belangrijk zijn, maar we zijn nog steeds eeen grote ledenpartij en ik zie echt dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de partij en dat de partij die ook serieus neemt. Mijn collega-fractievoorzitter in Groningen is 22. Dat was tien tot vijftien jaar geleden ondenkbaar. Ik zie wel dat de partij superhard aan het bouwen is aan de toekomst. En dat vind ik wel mooi. Als ik dat vergelijk met Rutte 2, toen maakten we elkaar af op partijcongressen. Dat punt zijn we echt wel voorbij.”

“Ik begrijp goed dat we niet meer 53 zetels halen, zoals bij Den Uyl. Maar ik denk ook dat dat niet zo gek is. Het politieke landschap is steeds meer versplinterd. Ik ben wel positief gestemd.”

Vroeger was de PvdA samen met de VVD en het CDA in de politiek een middenpartij van belang met als laatste hoogtepunt 38 zetels bij de verkiezingen van 2012.

“Ik ben dus niet op het hoogtepunt ingestapt. Ik loop nu 7 jaar mee. Als ik ernaar kijk hoe de partij er nu voor staat ten opzichte van 7 jaar geleden vind ik dat het echt een stuk beter gaat. Als ik Jeltje van Nieuwenhoven hoor vertellen dat we vroeger 15 zetels hadden, dat heb ik niet meegemaakt. Ik kan me er niks bij voorstellen. Nu zijn we met 15 partijen in de gemeenteraad. Ik weet niet beter dan dat het zo is.”

Is de PvdA nog de brede volkspartij van weleer?

“Als je het ledenaantal ziet wel. Het punt is dat we er beter in moeten worden om ook de kiezer dat te laten voelen. Ik vind wel dat de PvdA zich zelf beter kan verkopen. Maar daarin ben ik juist zo hoopvol met onze jonge lijst. Dat stemt mij hoopvol. Ik zie mensen Tiktokken en Instagrammen en weet ik veel wat allemaal. Dat is hoe we het moeten doen. Het is iets van de lange adem, ik denk dat het nog kan. De laatste weken in de campagne zijn het belangrijkst.”

Maar het helpt wel als je meer zetels hebt in de Tweede Kamer.

“Dat snap ik ook. Maar ik zie daarin een opdracht voor ons. ik zie daarin dat we ons moeten blijven verbeteren hoe we dingen overbrengen, de mensen en de energie waar we het mee doen. Dat is de opdracht van de sociaaldemocratie. Wat ik leuk vind is dat andere partijen steeds linkser worden: zelfs de VVD zegt dat het minimumloon omhoog moet.”

Rutte zei zelfs dat we in de kern een diep socialistisch land zijn.

“Blijkbaar doen we dan als PvdA en links algemeen toch iets goed.”

Peiling van vorige week: pic.twitter.com/M2jOSfdaGo — Alexander Bakker (@alexanderbakker) February 21, 2021

De peilingen zijn nog niet heel gunstig: de VVD is op zichzelf even groot of groter dan D66, PvdA en GroenLinks samen.

“Ik vind dat ook heel erg. En dan moeten wij bij onszelf te rade blijven gaan en ons afvragen: wat kunnen we beter doen. Als er iets is waar PvdA-ers goed in zijn dan is het zelfreflectie.”

Stel je komt in de Tweede Kamer, blijf je dan nog in de Haagse raad zitten?

“Nee, bij PvdA kan dat niet. Dan schuif je gewoon op. Dat zou ik ook aan beide geen recht vinden doen. Ik ben nu al als gemeenteraadslid 30 uur per week ermee bezig. Je kan dat niet op een goede manier combineren.”

Wat is voor jou het einddoel?

“Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het ongelooflijk leuk en bijzonder wat ik nu mag doen, op mijn leeftijd al. Maar ik heb niet in mijn hoofd dat ik over tien jaar minister-president moet zijn. Wat ik het liefste doe is mensen vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik dat mag blijven doen. Het einddoel is dat als ik 80 ben en achter de geraniums zit dat ik denk dat ik de wereld ietsjes beter heb gemaakt. Iets rechtvaardiger en iets eerlijker.”