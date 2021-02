Westbroekpark afgesloten voor publiek

Het Westbroekpark in Den Haag is zaterdagmiddag rond 17.00 uur afgesloten voor publiek, meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Dit is gedaan omdat het te druk was en er alcohol in het openbaar werd genuttigd. Op social media werd vrijdag opgeroepen om zaterdagmiddag te komen feesten in het park, meldt mediapartner Omroep West.

‘Er wordt alleen maar gefeest en gezellig gedaan’, stond in een oproep op Snapchat. Ook stond in de post dat ‘we het Vondelpark en Amsterdam laten zien dat Den Haag er ook wat van kan’.

De gemeente was van de oproep op de hoogte en zou bij drukte en alcoholgebruik het park sowieso sluiten. ‘Niemand kan meer naar binnen en iedereen die zich nog in het park bevindt moet naar buiten.’