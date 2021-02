ADO speelt gelijkspel tegen RKC

Het is ADO Den Haag opnieuw niet gelukt om de eerste thuisoverwinning van dit seizoen te boeken. Zowel RKC Waalwijk als ADO kwam niet tot scoren, waardoor de wedstrijd eindigde zoals deze begon: 0-0, meldt mediapartner Omroep West.

Met RKC als tegenstander stond de derde cruciale wedstrijd in een week tijd voor ADO op het programma. Na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Fortuna Sittard en het 1-1 gelijke spel tegen Willem II, moest ADO winnen om het gat met plek vijftien, die recht geeft op directe handhaving in zicht te houden.

In een eerste helft zonder al te veel grote kansen, kwam de thuisploeg al snel bijna op voorsprong. Ricardo Kishna kreeg de bal van Bobby Adekanye, waarna de Haagse linksbuiten de bal op de onderkant van de lat pegelde. Ook Adekanye was dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet vloog al glijdend ruim over het Waalwijkse doel.

Doelpunt RKC afgekeurd

Namens RKC zette Thijs Oosting zijn ploeg na 24 minuten op voorsprong. Oosting won het duel van Jamal Amofa, die in het centrum van de Haagse verdediging de voorkeur kreeg boven Dario Del Fabro, en verschalkte doelman Martin Fraisl. Scheidsrechter Jochem Kamphuis stak hier een stokje voor en keurde het doelpunt af wegens buitenspel.

Waar het ADO in de eerste helft redelijk lukte om de Brabanders hun wil op te leggen, was hier na rust minder sprake van. Onder andere Richard van der Venne kon gevaar stichten, maar stuitte op de alerte Fraisl.

Acht punten

RKC leek het ‘wel goed’ te vinden en zag hoe Michiel Kramer in het Haags Kwartiertje dé kans kreeg op de 1-0. Boy Kemper gaf de bal met veel gevoel voor, waarna de boomlange spits alleen nog de juiste richting aan de bal hoefde mee te geven. Desalniettemin vloog zijn kopbal naast het doel. ADO-coach Ruud Brood zocht met invallers Philipp en Arweiler nog de aanval, maar kwam niet meer tot scoren.

ADO lijkt weinig op te schieten met dit gelijke spel. Het gat met RKC blijft acht punten. Door de overwinning van FC Emmen op FC Utrecht (0-1), nadert de hekkensluiter de Hagenezen tot op twee punten. Volgende week is sc Heerenveen de tegenstander.