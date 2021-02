Barney wint eerste finale sinds comeback

Raymond van Barneveld heeft zaterdagavond zijn eerste finale sinds zijn terugkeer als profdarter meteen in winst omgezet. In het Engelse Bolton was hij Joe Cullen met 8-6 in legs de baas. De eindstrijd was onderdeel van Players Championship waarin de finale van ‘Barney’ het sluitstuk was van de derde dag. Het was zijn eerste PDC-rankingtitel in acht jaar tijd, meldt mediapartner Omroep West.

De finale ging gelijk op. Na een 4-2 achterstand kwam Van Barneveld terug tot 4-4. Beide spelers maakten ondertussen indruk met hoge finishes. Barney gooide bijvoorbeeld 144 uit. Uiteindelijk liep de vijfvoudig wereldkampioen bij en 6-6 stand weg van de nummer zestien van de wereld en pakte hij met 8-6 de wedstrijd. De zege leverde hem 10.000 pond op.

“Ik had aanvankelijk best veel stress hier”, bekende Van Barneveld na zijn gewonnen finale. “Maar vandaag ging alles goed. Ik had eindelijk mijn focus weer. Die miste ik in de laatste twee, drie jaar. In de finale ging het ook verbazingwekkend goed. Ik ben echt heel blij. Natuurlijk heb ik op mijn weg terug twijfels gehad. Maar ik had ook vertrouwen, mede dankzij de vele trainingsuren die ik heb gemaakt. Ik wilde niet opgeven en nu sta ik hier weer, als winnaar.”