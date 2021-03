Haagse winkeliers verdeeld over kopen op afspraak

Burgemeester Van Zanen bij herdenking bombardement Bezuidenhout

Burgemeester Jan van Zanen heeft zondagmiddag bij het monument in Bezuidenhout een krans gelegd. Op 3 maart 1945 werd de wijk Bezuidenhout getroffen door een verwoestend bombardement. In het licht van de bevrijding werd de wijk per vergissing gebombardeerd door de Engelse luchtmacht.

Jaarlijks organiseert Stichting 3 maart ’45 rond 3 maart een officiële herdenking van het bombardement op Bezuidenhout. Dit doen ze samen met mensen die het bombardement hebben meegemaakt en de ramp hebben overleefd, wijkbewoners en Haagse organisaties. Ook vertellen ze het verhaal met een wandelroute ‘Wandelen door historie van Bezuidenhout’ met foto’s, filmpjes en verhalen van het straatbeeld van voor én na het bombardement.

Foto: Richard Mulder.