Haagse winkeliers verdeeld over kopen op afspraak

De in de persconferentie aangekondigde versoepeling voor niet essentiële winkels, waarbij vanaf woensdag 3 maart het kopen op afspraak met een tijdsslot mogelijk wordt, is niet door elke Haagse winkelier even positief ontvangen.

Met name de wat kleinere winkels, zoals het Loosduinse familiebedrijf De Bataaf Mannenmode, zullen waarschijnlijk kunnen profiteren van de openstelling. “Kijk je hebt natuurlijk gewoon 11 weken in een soort winterslaap gezeten en nu kan je je klanten weer gaan begroeten en dat is gewoon een heel fijn gevoel, je hebt je winkel weer terug”, aldus eigenaar Frank van Es. En ook de klanten willen graag komen shoppen, want al sinds de persconferentie rinkelt de telefoon bij De Bataaf, zo vertelt Van Es aan Den Haag FM. Al houdt hij er wel rekening meer dat het nog niet op het oude niveau zal zijn “we zouden al blij zijn als we de helft halen”.

Bij de grotere boekhandels van Paagman wordt er wat kritischer naar de beperkte heropening gekeken. “Wat gaat het je opleveren?”, vraagt Nadine Paagman zich af als mede-eigenaar van de boekhandels. Op het eerste gezicht brengt het vooral extra kosten met zich mee, zo vertelt ze: “Er moet geïnvesteerd worden in een reserveringssysteem om de mensen goed te kunnen bedienen. En je kan ook niet anders, het wordt van je verwacht”.

Maar Paagman begrijpt niet dat de overheid deze beperkte openstelling met een afspraak en tijdsslot een versoepeling durft te noemen, “het is meer een aanpassing van maatregelen”. Toch snap ze heel goed dat het voor kleine winkels wel gaat werken, “Maar voor bedrijven zoals het onze, en dat zijn er ook echt wel veel qua oppervlakte, is het eigenlijk gewoon absurdistisch”.

Of de winkel in mannenmode voor de heropening op 3 maart nog moest worden aangepast, “Deze winkel is eigenlijk al coronaproof”, zegt Van Es. Wel doet het hem pijn als hij lange wachtrijen voor andere winkels ziet staan. “Dan staan er 30 mensen voor de deur, dat zijn aantallen die wij nog niet in een week ontvangen”.

“Dit is onhoudbaar”, aldus Paagman, “Het is een hele schadelijk situatie, ook op langere termijn, dus we moeten echt zo snel mogelijk die deuren opengooien, dat is echt heel erg belangrijk”. Van Es heeft vorig jaar bij de inkoop wel al rekening gehouden met minder klanten, maar het blijft afwachten hoe het dit jaar gaat lopen. In ieder geval heeft hij wel alle hoop dat hij over 2 jaar het 100-jarig bestaan van zijn winkel aan de Loosduinse Hoofdstraat kan vieren.