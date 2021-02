Jett Rebel en Altın Gün in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer net verschenen muziek van Jett Rebel en Altın Gün (foto).

Altın Gün is een Nederlands-Turkse band met bandleden uit beiden landen. Voor hun derde album ‘Yol’ lieten ze zich inspireren door Turkse traditionals en popsongs uit vervlogen jaren, die ze coveren in hun psychedelische-funk-stijl. Zondagavond hoor je zo’n song, net als de nieuwe Jett Rebel. De van geboorte Haagse muzikant liet zich inspireren door een schilderij van Rubens dat in het Mauristhuis hangt.

Meer nieuwe muziek is er van Zak Abel, Nick Cave, Willie Wartaal, Nona, Crowded House, Mell & The Vintage Future, Julien Baker, Jack Poels (van Rowwen Heze), Anneke van Giersbergen, Edie Brickell en de Haagse AAPNOOTMIES. Tevens hoor je drie songs gebaseerd op teksten van Johnny Cash met onder meer John Mellencamp en Alison Krauss.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).