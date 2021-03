Stichting Achterban Werkt! zet zich in voor buurtparticipatie in Mariahoeve

Automobilist scheurt met 163 kilometer per uur over Escamplaan

Op de Escamplaan in Den Haag is afgelopen weekend flink te hard gereden, zo bleek uit een controle van de politie. Dat meldt mediapartner Omroep West. Eén van de bestuurders maakte het wel heel bont en reed 163 kilometer per uur, waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan.

De politie deed een snelheidscontrole omdat er meerdere klachten waren over racen op de Escamplaan. De bestuurder die 113 kilometer te hard reed, was niet de enige die door de politie werd aangehouden. In totaal kregen acht mensen een bekeuring, er werden drie rijbewijzen ingenomen en twee auto’s zijn in beslag genomen.

Foto: Politie Den Haag