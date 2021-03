‘Beveiliging op en rond Binnenhof is sinds begin van coronacrisis flink opgeschroefd’

De beveiligingsmaatregelen op en rond het Binnenhof zijn sinds het begin van de coronacrisis flink opgeschroefd, dat vertelt minister Hugo de Jonge aan Hart van Nederland. De extra beveiliging is nodig omdat ministers dagelijks gevolgd en gefilmd worden door groepen demonstranten.

“Het gebeurt elke dag en steeds vaker”, weet De Jonge uit ervaring. Al maandenlang maken demonstranten video’s terwijl ze hem confronteren in Den Haag. “Kritiek hoort er natuurlijk bij, maar intimidatie, scheldpartijen en stalk-achtig gedrag niet. Als het echt over de schreef gaat wordt er aangifte gedaan.”

Bronnen melden aan Hart van Nederland dat de coronaminister elke stap op straat in Den Haag overlegt met de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De beveiligingsdienst screent groepen demonstranten op en rond het Binnenhof en bepaalt op basis daarvan of De Jonge zich lopend of met de auto verplaatst. Als hij het Plein lopend oversteekt, is daar beveiliging bij. “Ik kan niet altijd meer over straat, maar ik laat mijn werk er niet door beïnvloeden.”