Janneke Holman (PvdA) draagt politieke boodschap uit via TikTok: ‘Ik ben ontzettend verbaasd over het bereik’

Coronavirus: 100 nieuwe coronagevallen in Den Haag

Op de eerste dag van maart zijn er 100 nieuwe Haagse coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen is hoger dan het aantal gevallen van vorige week maandag (68), maar lager dan zaterdag (108) en zondag (114) het geval was. Het zevendaags gemiddelde van nieuwe besmettingen in Den Haag komt met de nieuwe cijfers uit op 106 coronagevallen per dag.

Gemeten over het hele land zijn er bij het RIVM 3.826 coronameldingen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4545 positieve tests bij. Op zondag meldde men ruim 4.700 bevestigde besmettingen en op zaterdag bijna 5.000.

Tot maandagochtend 10.00 uur is er in Den Haag een ziekenhuisopname geregistreerd, zondag was er sprake van zeven nieuwe ziekenhuisopnames. Er is vandaag geen sprake van een nieuw gemeld sterfgeval.

Landelijk steeg het aantal coronadoden in het afgelopen etmaal met 22. Dat is voor een maandag een redelijk normaal aantal. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.