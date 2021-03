De 100ste uitzending Haags Bakkie: ‘Het voelt als een warm bad’

Slingers sieren vandaag de studio van Den Haag FM, want Nicolette Krul mocht vanochtend de honderdste uitzending van Haags Bakkie presenteren. Reden genoeg om te vragen hoe deze eerste maanden zijn bevallen. ‘Ik vind het tof om mensen op een laagdrempelige manier mee te kunnen nemen in wat er speelt in de stad.’

Kruls geschiedenis met Den Haag FM gaat terug tot 2009, waarna ze als presentratrice en redacteur bij Omroep West flink aan de weg timmerde. Nu is ze dus weer terug op haar oude stek. ‘Ik werd gevraagd om te solliciteren en de kans om van productie tot techniek mijn eigen radioprogramma te maken, kon ik niet afslaan. Het voelt ook echt als een warm bad.’

Laagdrempelig

Bij de aftrap van Haags Bakkie in oktober 2020, stevende het land af op de tweede gedeeltelijke lockdown. Krul mist het radiomaken van vóór de coronacrisis, maar is daardoor des te enthousiaster over de toekomst. ‘Dit is nou eenmaal waar we op dit moment mee te maken hebben, maar ik kan me nu al verheugen op versoepelingen. Ik heb nu kunnen proeven aan wat er allemaal mogelijk is.’

Krul beraamt dan ook grootse plannen voor de toekomst van het programma. ‘Het lijkt me zo mooi om bijvoorbeeld weer live optredens te hebben en om de luisteraar ook daadwerkelijk naar een festival kunnen sturen. Om te kunnen doen waar radio voor bedoeld is; in die zin snak ik wel naar het normale. Ik hoop dan ook dat we de 200ste aflevering groter kunnen vieren zonder te veel rekening te hoeven houden met corona.’

Ondanks de beperkingen kijkt Krul nu al terug op veel mooie momenten. ‘Het bezoek van DI-RECT was zeker een hoogtepunt, maar ik word sowieso blij van alle mensen die dagelijks langskomen en waarmee ik live op de radio een kopje koffie mag drinken. Het programma neemt je echt op een laagdrempelige manier mee in wat er speelt in de stad en brengt ook positiviteit in deze tijd.’

Haags Bakkie is elke werkdag te horen van 10:00 tot 12:00 te horen op Den Haag FM.