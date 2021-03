Drie woningen Ampèrestraat onbewoonbaar na brand, buren starten doneeractie

Om de slachtoffers van de brand in de Ampèrestraat van afgelopen zondag te helpen zijn overburen Sabine en Tim een doneeractie gestart. In nog geen dag tijd is er 735 euro gedoneerd. “Ik vind het bijzonder om te zien dat mensen, ook die de gezinnen niet kennen, toch de mogelijkheid zien om een bedrag te geven en een bijdrage doen. Het zou mooi zijn als meer mensen dat willen doen”, vertelt Sabine Nuboer aan Den Haag FM.

De brand van zondag ontstond in een woning in een portiekflat op de eerste verdieping, maar sloeg over naar omliggende woningen. Nuboer zag het zondagmiddag voor haar neus gebeuren: “Het is vreselijk om te zien. En wat het meest angstig is: je ziet een brand die nog redelijk klein is zich in een paar minuten zich verspreiden naar twee verdiepingen. Je ziet in een paar minuten woningen volledig in de brand gaan. Het werd steeds heftiger. Wij wonen aan de overkant en je ziet het steeds dichterbij komen. Het is heel eng om dat te zien.”.

“Gelukkig was de hulpverlening er heel snel. Als je de brandweer ziet binnenrijden wordt je wel wat geruster, dan denk je: ze zijn er en het wordt opgelost”, vervolgt Nuboer. “Maar op een gegeven moment gaat de brandweer weg en wij dachten: ‘Wat nu? Nu begint het pas voor die mensen’.” Door de brand zijn drie woningen nu onbewoonbaar. “Ik dacht gelijk: ‘we moeten iets doen’.” Daarom is de Haagse een inzamelingsactie gestart. “Voor bijvoorbeeld hele praktische zaken als kleding.”

De Vereniging van eigenaars (VvE) moet er straks voor zorgen dat het geld goed terecht zal komen. “We hebben contact opgenomen met de VvE van de panden die zijn vernield. We hebben hen gevraagd om af te stemmen hoe we het bedrag het beste kunnen overhandigen. ik kan me voorstellen dat er best veel op die mensen afkomt nu. Mijn idee is om alle drie de gezinnen een derde van het opgehaalde bedrag te kunnen geven zodat zij dat kunnen besteden. ”

De pagina om een donatie te kunnen doen vind je hier.