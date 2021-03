Duindorp SV als een van de laatste Haagse clubs op weg naar kunstgras

‘Moordverdachte woonde weken in huis met lichaam gewurgde Gita’

Het eerste veld van Duindorp SV moeten nog deze zomer vervangen worden voor kunstgras. Daar is de club op dit moment hard mee bezig. Samen met HMC behoren ze tot de laatste Haagse clubs zonder een kunstgrasmat.

Hoewel er een tijdje geen wedstrijden op gespeeld worden, liggen de velden van Duindorp SV er slecht bij. Wanneer er een flinke regenbui valt, raakt de grond al snel onbespeelbaar en moeten er trainingen worden afgelast. “Met name voor de jeugd is dat zuur”, zegt voorzitter Arie Verbaan.

De club is dan ook al enige tijd bezig met het aanschaffen van kunstgras, maar daarvoor is zo’n zeven ton nodig. Eerder liet de gemeente weten geen geld beschikbaar te hebben, maar nu is dat anders. Voetbalvereniging Duindorp wil de velden namelijk ook voor maatschappelijke doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor activiteiten tijdens de schoolvakanties. Daarmee lijkt er een ander potje subsidie vrij te komen.

“Alle seinen staan op groen. Het zijn zeer positieve gesprekken en we zitten nu midden in de procedure”, zegt Verbaan tevreden. Hoewel hij veel herinneringen aan het echte gras van zijn club heeft, denkt hij toch dat kunstgras de beste keus is. “Alle leden moeten kunnen sporten.”

In de gemeenteraad maakte raadslid van Hart voor Den Haag Nino Davituliani zich hard voor een kunstgrasveld voor Duindorp SV. Ze is dan ook blij dat het er lijkt te komen. “Dit is fantastisch nieuws.” Davituliani laat het er niet bij en wil nu ook dat voetbalvereniging HMC, een andere club zonder kunstgras, de overstap maakt. “Ik hoop dat die gesprekken zo snel mogelijk beginnen.”