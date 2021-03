Janneke Holman (PvdA) draagt politieke boodschap uit via TikTok: ‘Ik ben ontzettend verbaasd over het bereik’

Quick viert 125-jarig bestaan: ‘Het is een hele hechte familievereniging’

De Haagse Voetbal en Cricket Vereniging Quick bestaat vandaag op de kop af 125 jaar en dat gaat gevierd worden. “Er zijn hele grote plannen, maar grote fysieke evenementen zitten er nog niet in”, vertelt Lex Peppelenbosch, bestuurslid van Quick, aan Den Haag FM. Toch zal het jubileum niet zomaar voorbij gaan.

Online zal de verjaardag van de club aandacht krijgen in afleveringen van Quick TV die vanaf maandagavond wekelijks te zien zijn. “We hebben vier afleveringen van Quick TV gemaakt langs de lijnen van vier verschillende thema’s waarop onze vereniging is gebouwd. In elke aflevering zijn er panelgesprekken, ontvangen we externe felicitaties van (Haagse) iconen, wordt er ingegaan op een bijzondere historische gebeurtenis voor Quick en wordt er afgesloten met muziek. We hebben bijvoorbeeld al felicitaties ontvangen van sporticonen zoals Aad de Mos en Arie Haan. Een felicitatie van Haan aan de Haantjes dus.”

Wanneer de coronamaatregelen soepeler zijn wil men ook fysiek het feest kunnen vieren. “Eind maart is er een autorally binnen de Haagse omgeving. En we kijken nog of er een jubileumwandeling georganiseerd kan worden met onze archivaris voorop. Dan willen we een wandeling gaan maken langs historische locaties van Quick, zoals het stationnetje aan het Suezkade. Daar is het begonnen op 1 maart 1896.”

Vandaag bestaan we officieel 125 jaar! Een hele bijzondere mijlpaal. Gefeliciteerd allemaal! We gaan er een waanzinnig jubileumjaar van maken! Vanavond starten we om 19.00 uur met de eerste aflevering van Quick TV! Hup Quick! #Quick125! pic.twitter.com/IGB45igy40 — HV & CV Quick (@HVCVQuick) March 1, 2021

‘We zijn een vereniging voor en door Quickers’

De 27-jarige Peppelenbosch werd zelf op zijn vijfde lid van de Haagse club. “Mijn buurjongens voetbalden al bij Quick en die hadden er goede verhalen over, sinds 1998 ben ik zelf lid en ik heb het nog steeds heel erg naar mijn zin. Het is een hele hechte familievereniging, een club met gigantisch veel vrijwilligers: We zijn een vereniging voor en door Quickers.”

“Wij willen ook echt een sportopleiding voor iedereen zijn. Sport staat tussen aanhalingstekens in onze visie, omdat we het ook erg belangrijk om op te leiden buiten het veld. We willen ook een stuk educatie meegeven: het is belangrijk om ook iets over te hebben voor je club.”

“De belangrijkste wapenfeiten voor mij zijn dat we leden laten voetballen en cricketen op ieders best passende niveau. We zijn er trots op dat we heel hoog spelen en hebben ook zeker een gezonde ambitie, maar dat mag nimmer ten koste gaan van de cultuur en het karakter van onze vereniging. Daarnaast ben ik heel erg trots op het feit dat wij ons prachtige cluppie draaiende houden met alleen maar vrijwilligers. Zoveel mensen zijn altijd bereid om hun steentje bij te dragen. Dat is om bescheiden van te worden.”