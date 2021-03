Stadsdichter brengt samen met Q65 en The Motions eerbetoon aan nederbeat

Onder leiding van stadsdichter Victor Meijer zijn verschillende muzikanten verzameld in de videoclip van het nummer Nederbeat. Onder meer Rudy Bennett van The Motions en Beer Klaasse van Q65 doen mee aan de track. Het nummer is gemaakt door het gedicht van Meijer te combineren met de muziek van Doe Maar’s Nederwiet uit 1980.

De tekst van het gedicht, en dus ook het nummer, bevat de namen van een hele keur aan nederbeat-artiesten waaronder Q65, BLØF, Doe Maar en Golden Earring. “Ik heb de namen van de bands vernederbeat”, zegt Meijer bij aanvang van het nummer. Het popmuseum RockArt in Hoek van Holland fungeert als decor voor de zwart-wit-videoclip.

Voor het refrein wordt de Haagse stadsdichter ondersteund door acht zangers: Getty Kaspers (Teach-In), Polle Eduard (Tee Set), Nicko Christiansen (Livin Blues), Beer Klaasse (Q65), Michel van Dijk (Alquin), Jan Buis (welke werkte met André Hazes), Rudy van de Berg (The Motions), Marcel de Boer (singer-songwriter) en Jaap de Bok (singer-songwriter).