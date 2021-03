Automobilist scheurt met 163 kilometer per uur over Escamplaan

Stichting Achterban Werkt! zet zich in voor buurtparticipatie in Mariahoeve

Stichting Achterban Werkt! zet zich in voor participatie en meer levensvreugde in Mariahoeve door buurtinitiatieven op te zetten en mensen een helpende hand toe te reiken. Bestuurslid Pierre Café vertelt bij Den Haag FM waarom dergelijk werk in die buurt zo hard nodig is. ‘Meer dan de helft van de mensen hier leeft van een laag inkomen.’

Volgens Café bestaat er dus relatief veel armoede in de wijk, maar kan niet iedereen terecht bij bijvoorbeeld de Voedselbank. ‘Deze mensen vallen net buiten de boot, zij kunnen bij ons een paar dagen per week een maaltijd op komen halen. En voor wie het zich niet kunnen veroorloven, komt er binnenkort ook een kast met luiers en vrouwelijke hygieneproducten zoals maandverband. Het zou niet moeten kunnen dat mensen die dingen niet tot hun beschikking hebben.’

Kopje koffie

Achterban Werkt! biedt niet alleen producten voor mensen die het minder breed hebben, maar ondersteunt ook bewoners bij het opzetten van hun eigen buurtprojecten. ‘Onze basis is participatie. Verbinding creëren tussen mensen in de wijk en zorgen dat zij mee kunnen draaien.’

‘Sinds kort bieden we een cursus wijkverbinder aan,’ vertelt Café. Deze cursus is voor mensen die een verschil willen maken in de buurt door het opzetten van een initiatief of het vervullen van een ondersteunende rol. ‘Hiermee willen we mensen aanmoedigen om vanuit hun eigen kracht iets op te kunnen zetten om de wijk te verbeteren.’

Achterban Werkt! kan altijd nieuwe vrijwilligers en wijkverbinders gebruiken. ‘Als je je wil aanmelden, heel graag natuurlijk! Maar je kan ook gewoon langskomen voor een kopje koffie en wat aanspraak.’

Kijk hier voor meer informatie over Stichting Achterban Werkt!