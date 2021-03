Volledig Haagse verkiezingsflyer voor Hanneke van der Werf (D66)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart probeert iedere politieke partij en iedere politicus de kiezer over te halen om hun stem aan hen toe te vertrouwen. Hanneke van der Werf is verkiesbaar voor D66 en heeft voor haar campagne nu een volledig Haagse flyer gemaakt. De fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad legt uit een echt Haags tintje aan haar campagne voor het Kamerlidmaatschap te willen geven geven. Het resultaat is een flyer in het Haags en met een tekening in de stijl van Haagse Harry.

“Gein vrèhèd zondâh vèlighèd. Daar zetik mè voâh in as Tweide Kamâhlid”, zo valt in het Haags op de flyer te lezen. “Misschien dat niet iedereen meteen het Haags begrijpt”, legt Van der Werf uit. “Maar dat is misschien wel nog leuker: een reminder aan onze geweldige taal! Ik hoop dat het mensen nieuwsgierig maakt.”

De vertaling voor de flyer is gemaakt door cabaretier Sjaak Bral, tevens beschermheer van Haagse Harry. “Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en hem een berichtje gestuurd via sociale media. Deze flyer is het resultaat.” Ook de beeltenis van Van der Werf is voor de flyer onder handen genomen, illustrator Maarten Wolderink maakte de tekening in de stijl van Haagse Harry.