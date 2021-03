André Hazes en Tino Martin trappen strandconcerten op Scheveningen af

Na een jaar zonder concerten waar je écht bij kunt zijn lijkt er hoop te gloren aan de horizon. Live on the Beach maakt vandaag bekend dat André Hazes en Tino Martin de strandconcerten op Scheveningen in september gaan aftrappen. “Ik denk dat dat wel aansluit bij de wens die heel veel mensen hebben: gezellig buiten een biertje drinken, zonnetje erbij en meezingen. Dan zit je met Hazes en Martin eerste rang, vandaar dat we deze heren de reeks laten openen”, vertelt organisator Arwin Touw.

De volkszangers zullen optreden op donderdag 2 september. De daaropvolgende zaterdag staan Krezip en Danny Vera op het podium, zij zullen dan het concert inhalen wat in 2020 niet kon doorgaan. “We zijn bezig met de invulling voor meer dagen. De vrijdag gaat er zeker ook wat gebeuren, dat hopen we binnen nu en twee weken bekend te maken. En we zijn ook aan het kijken voor een programma voor het weekend erna. Dat zullen ook strandconcerten worden. De opzet is groots, dus de artiesten zijn ook groots.”

De organisator heeft goede hoop dat zijn evenementen dit jaar wel door kunnen gaan. “Zoals de vooruitzichten nu zijn ziet het er naar uit dat het in september gaat lukken, anders hadden we ook niet zo’n aankondiging gedaan. We zijn natuurlijk ook niet de enige die evenementen voor september aankondigt. Als je ook kijkt hoe de overheid het nu aan het inrichten is, ze houden er rekening mee dat er vanaf juli weer wat kan. Daar zijn ook de garantiefondsen voor ingericht. Wij gaan er van uit dat het gaat gebeuren.”

‘We hebben toch met zijn allen een jaar stilgestaan’

“Ik kan niet wachten. We hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de programmering en trailers gemaakt met beelden van de afgelopen jaren en als je daar naar kijkt heb je er wel weer zin in. En niet alleen wij: ook artiesten kunnen niet wachten om weer aan de bak te gaan. We hebben toch met zijn allen een jaar stilgestaan.”

Vaccinaties of blaastesten

Touw is positief gestemd dat de strandconcerten door kunnen gaan in september, al houdt hij altijd rekening met onverwachte zaken die roet in het eten zouden kunnen gooien. “Daar houden we zeker rekening mee. We zitten op een locatie waar het weer ook een factor is, dus we houden altijd een scenario open voor Wat als? Alleen hebben we natuurlijk nog nooit eerder met een pandemie te maken gehad, maar met de kennis van nu houden we daar zeker rekening mee. Dat is ook de reden dat de overheid met een garantiefonds gaat komen om partijen op te vangen als het onverhoopt toch niet door zou kunnen gaan. Het niet doorgaan is natuurlijk het zwartste scenario. Maar er kunnen wellicht ook andere eisen gesteld worden. In Scandinavië zie je blaastesten bijvoorbeeld. Binnen 15 seconden zie je of je wel of niet besmet zijn. Dat zou top zijn.”

‘We zitten er heel positief in’

“September is nog heel ver weg, maar we zijn positief over het vaccinatieprogramma. Het gaat hard. Als je naar het schema kijkt dan zie je dat evenementen al eerder dan september mogelijk zijn. En de mogelijkheid van ademtests gaat rap. Dus als het een er niet is dan zal het op een andere manier mogelijk zijn. We zitten er heel positief in.”

We zien het ook om ons heen dat er weer wat kan gebeuren. Ook het Rijk gaat er vanuit dat we dan weer met zijn allen op het strand kunnen staan. Daarnaast zijn we een openluchtevenement met wind van zee, dat schijnt allemaal nog veiliger te zijn dan wanneer je in een afgesloten stadion staat.”

De voorverkoop van het concert van André Hazes en Tino Martin begint vrijdagochtend om 10.00 uur via liveonthebeach.nl, een kaart kost € 47,50. Een ticket voor Krezip en Danny Vera kost €45,00.

Arwin Touw is donderdag om 11.00 uur te gast in Haags Bakkie op Den Haag FM.