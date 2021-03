Droge voeten houden in Den Haag en Westland? ‘Maak vaart met Erasmusvaart’

Burgemeesters willen geen avondklok tijdens verkiezingen

Meer in

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen dat de avondklok niet geldt tijdens de verkiezingen over twee weken. Dat meldt mediapartner Omroep West. Volgens de voorzitters van de veiligheidsregio’s die samen het beraad vormen, is de maatregel op die drie verkiezingsdagen niet te controleren.

Tienduizenden mensen werken op stembureaus, er gaan mensen stemmen en er zijn anderen die graag willen toekijken hoe het stemmen gaat. Voor al die mensen zou een uitzondering moeten gaan gelden. ‘Dat is niet te controleren’, concludeert voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Hij stelt dan ook voor om op deze dagen niet te handhaven.