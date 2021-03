Daling in aantal nieuwe coronagevallen: 80 in Den Haag

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 80 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal is er in Den Haag een sterfgeval bijgekomen.

Het aantal nieuwe coronagevallen van dinsdag is een daling in vergelijking met de afgelopen dagen: maandag werden er 100 nieuwe positieve tests gemeld, zondag waren dat er 114. Het zevendaags gemiddelde komt met de cijfers van dinsdag uit op 107.

Landelijk gezien zijn er tot 10.00 uur vanochtend 4.032 coronabesmettingen gemeld. Dat is minder dan gemiddeld, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4572 positieve tests bij. Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 66.