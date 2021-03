Haagse Vrouwendagen van start, activiteiten zijn online of in de buitenlucht

De Haagse Vrouwendagen zijn vandaag begonnen, tot en met 8 maart zijn er op de website haagsevrouwendagen.nl podcasts, debatten, films, theater- en muziekvoorstellingen, workshops te vinden voor, door en met Haagse vrouwen.

Bij de bibliotheek Leidschenveen/Ypenburg is vanaf vandaag een expositie te zien met tekeningen van Corina Nesselaar Ellens, in haar werk staan vrouwen centraal. In stadsdeel Loosduinen is bij de bibliotheekvestigingen een serie van negen portretten van vrouwen uit dat stadsdeel te zien. In beide gevallen gaat het om exposities die vanaf buitenaf te zien zijn.

Podium NOORD, het cultuuranker in Haagse Hout, draagt zorg voor een kookworkshop welke vanaf 15.30 uur te zien is op hun YouTube-kanaal. Ook de komende dagen zijn er verschillende digitale workshops gepland, daarbij is ruimte voor onder meer dans, boksles, het schilderen van een zelfportret en een workshop over vrouwen in de politiek.

Het Laaktheater biedt vanaf vrijdag een online dansvoorstelling aan, daarnaast is er vrijdag een talkshow waarin Deborah Cameron gaat met vier krachtige Haagse vrouwen in gesprek over vrouw zijn in deze tijd en kansengelijkheid. Het Nationale Theater zorgt zaterdag voor een theatrale lezing en Muzee biedt de poppentheatervoorstelling Zeil van Cat Smits aan.

Het volledige programma van de Haagse vrouwendagen is te vinden op de website haagsevrouwendagen.nl.