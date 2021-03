Hammers flinke maat te groot voor The Hague Royals (97-47)

Vijf maanden na de allereerste vriendschappelijke ontmoeting van The Hague Royals in de eigen Sportcampus Zuiderpark met landstede Hammers uit Zwolle troffen de ploegen elkaar dit weekend opnieuw. Dit keer was het toneel het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Was het verschil tussen beide ploegen in september vorig jaar nog 59 punten zondagmiddag was het niet heel veel anders en bleken de Hammers een flinke maat te groot: 97-47.

Bart Bijnsdorp moest toezien hoe Ralf de Pagter de jump ball uit de lucht trok voor de Hammers, de oud-international zag vervolgens zijn eerste poging nog stranden waarnaar The Hague Royals de kans kregen de score te openen. Tim Troussel werd echter geblocked door Noah Dahlman die aan de andere kant de score opende via een and-one: 3-0. Na wat slordigheden aan Haagse kant waren het de Zwolenaren die deze buitenkansjes niet lieten lopen en schoten met scherp vanaf de driepuntlijn: 11-0. Het gemis van Deividas Kumelis in het eerste kwart was voelbaar voor de Hagenaren en miste de energie van de “floorleader”. Halverwege het eerste kwart kwamen de Royals tot overmaat van ramp dichtbij de gevreesde “penalty” wat wil zeggen dat als er 4 teamfouten genoteerd zijn iedere eerstvolgende fout bestraft wordt met 2 vrije worpen. De Hammers staan verdedigend goed zodat er voor de geel-groenen geen doorkomen aan is en het eerste afgesloten wordt met: 34-6 en de wedstrijd eigenlijk al gespeeld is.

In het tweede kwart is daar dan toch Kumelis die de mannen van Bert Samson aan de hand neemt en de Royals aan basketballen toe laat komen. Laurens Yperlaan schiet zijn eerste driepunter raak in de Dutch Basketball League en zo plaatsen The Hague Royals een 9-0 run tegen de kampioenen uit Zwolle: 34-15. Daarna is het Landstede Hammers dat het spel toch weer naar zich toe weet te trekken en dit kwart afsluit met 23-22. Een prima wederopstanding van de residentie club met als absolute hoogtepunt van de wedstrijd de dunk van Eric Kibi die besluit over Zwolle te vliegen om vervolgens hard raak te dunken! De captain was overigens zichtbaar geïrriteerd met deze verlies partij 97-47 maar goed voor 16 punten en 9 rebounds.

Landstede Hammers blijkt voor The Hague Royals een onneembare vesting te zijn maar kan absoluut als voorbeeld dienen. De ploeg uit Zwolle laat hiermee zien wederom tot de titelkandidaten te behoren wat nog bijzonder interessante wedstrijden op kan gaan leveren in de play-offs. Voor The Hague Royals wacht donderdag nog een loodzware klus in het Zuiderpark waar Donar uit Groningen op bezoek komt. De Groningers die bijna over Den Helder Suns struikelde gisterenavond willen gelijke tred houden met de koploper uit Leiden dus dat belooft wederom een heet avondje voor The Hague Royals.

Foto: Robert Verboon Fotografie