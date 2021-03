Jett Rebel’s track voor Mauritshuis is eerbetoon aan moeders

Het nieuwste nummer van Jett Rebel Heaven’s got a place for you is vanaf vandaag te beluisteren. De Haagse artiest maakte de track in samenwerking met het Mauritshuis, het nummer is een ode aan een bijna 400 jaar oud kunstwerk van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens: ‘Modello’ voor de Hemelvaart van Maria.

Op het schilderij van Rubens is een bijbels tafereel te zien. Het lichaam van Maria wordt in een wolk van engelen naar de hemel gedragen, de hemelvaart. De track van Rebel is een ode aan de moederfiguur Maria. “In het verhaal is Jezus een soort bengel, waar Maria voor zorgt. Alle vriendjes (de apostelen) mogen komen logeren en alles mag van Maria”, vertelt Rebel. De zanger vindt dat Maria, net als vele moeders, zichzelf altijd op de tweede plek zet. In het nummer staat zij voor één keer centraal. “Uiteindelijk is de hemelvaart háár dag. Ma, als jij in de hemel komt dan hebben we een lekker bedje voor je, lekker vuurtje aangezet en een fijn plekje gereserveerd, zodat je niet meer hoeft te zorgen.”

Het maken van een ode aan een van de kunstwerken in het Mauritshuis is onderdeel van de muzikale serie ‘Bekijk het Mauritshuis met je oren’, eerder maakten ook Willie Wartaal met Mootje en Harrie Jekkers met Gezicht op Delft een muzikaal eerbetoon voor een van de werken.