Daling in aantal nieuwe coronagevallen: 80 in Den Haag

Politie vermoedt dat Haags slachtoffer steekpartij Rijswijk willekeurig is doodgestoken

Marcel Verreck: “Pauline Krikke gaat wilde dieren op de Veluwe managen, wij hebben haar daar perfect op voorbereid”

Meer in

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij Ton Thie, het coronavirus en Pauline Krikke.

“Oud-burgemeester Pauline Krikke heeft een nieuwe baan. Ze gaat de wilde dieren op de Veluwe managen, en daar hebben wij haar hier in Den Haag, denk ik, perfect op voorbereid.”