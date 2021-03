Oplevering van cultuurcomplex Amare opnieuw vertraagd

Het cultuurgebouw Amare aan het Spui zal later worden opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. Dat heeft wethouder Anne Mulder (VVD) aan de gemeenteraad geschreven. Het was de bedoeling dat het pand op 3 mei werd opgeleverd, maar deze datum wordt niet gehaald. Aannemer Cadanz zou meer tijd nodig hebben om systeemtesten uit te voeren. Het streven is dat het uitstel van oplevering geen gevolgen heeft voor de geplande ingebruikname van cultuurcomplex. Dat zou in september van dit jaar moeten plaatsvinden.

Oorspronkelijk was het plan om na oplevering de nieuwe gebruikers van het pand voor hun verhuizing de mogelijkheid te geven om Amare klaar te maken voor gebruik. Wethouder Mulder schrijft nu dat de gemeente en Cadanz in overleg gaan over de datum van oplevering van het pand. “De insteek daarbij is om de inrichtingswerkzaamheden volgens planning door te laten gaan, evenals de verhuizing van de instellingen.” Komende week is daar een overleg voor gepland.

Het pand zou eigenlijk in januari al worden opgeleverd door Cadanz. Dat meldt mediapartner Omroep West. Enige tijd geleden werd duidelijk dat men die datum niet zou halen, dat werd vervolgens verschoven naar 3 mei. ‘Daarover, en ook over de consequenties van een dergelijke verschuiving, vinden nog gesprekken tussen de gemeente en Cadanz plaats’, schreef wethouder Mulder daarover in februari aan de gemeenteraad.

Het bericht over een nieuwe vertraging komt op het moment dat steeds meer partijen in de raad zich uitspreken als voorstander van een raadsenquête naar de bouw van het cultuurcomplex.