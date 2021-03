Haagse Vrouwendagen van start, activiteiten zijn online of in de buitenlucht

Podcast Haagsche Ellende kaart mentale gevolgen lockdown aan: ‘Mensen moeten blijven praten’

De gevolgen van de lockdown tillen steeds zwaarder aan de mentale gezondheid van jongeren. Reden genoeg voor Pasquale de Groot en Arantxa Polak om met hun nieuwe podcast Haagsche Ellende het gesprek hierover open te gooien. Bij Den Haag FM vertelt De Groot over de noodzaak. ‘Mensen moeten erover blijven praten.’

Maanden in isolatie met weinig om handen en nauwelijks mogelijkheden om stoom af te blazen; op De Groot had het een sluipende negatieve werking. ‘In de eerste lockdown was het voor mensen nog lekker om ‘even niks te doen’. Nu wordt de lockdown elke keer verlengd en dat zorgt ervoor dat je er steeds minder positief in kan staan. Ik heb weleens dagen ellendig in bed gelegen omdat ik toch niks hoefde te doen.’

Positiviteit

In deze periode attendeerde een huisgenoot van De Groot hem op een podcast, wat hem op het idee bracht om zelf aan de slag te gaan. ‘We wilden iets maken waar jongeren zich in herkennen en wat ze het idee geeft dat ze er niet alleen voor staan. Veel van hen hebben nu weinig sociaal contact en die leegte hopen we een beetje op te vullen.’

Elke twee weken schuift er bij De Groot en Polak een gast aan uit het Haagse nachtleven om te praten over wat in deze tijd zo wordt gemist en de mentale gevolgen waarmee dat hand in hand gaat. ‘We hebben het op een serieuze manier over de struggles die we tegenkomen, maar ook met humor en een knipoog,’ aldus De Groot.

Met Haagsche Ellende wil De Groot een stukje positiviteit brengen en jongeren een hart onder de riem steken. ‘Ik hoop dat ze inspiratie op kunnen doen en zich minder alleen voelen. We willen ook benadrukken hoe belangrijk het is om te blijven praten en ook professionele hulp te zoeken als dat nodig is, zodat mensen uiteindelijk niet ongelukkig in bed eindigen.’

Luister hier de laatste aflevering van Haagsche Ellende met nachtburgemeester Pat Smith.