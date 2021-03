Daling in aantal nieuwe coronagevallen: 80 in Den Haag

Sekswerkers demonstreren op de Hofplaats: ‘We willen werken’

Sekswerkers demonstreren vandaag op de Hofplaats omdat zij als enige contactberoep nog niet aan de slag mogen gaan vanaf woensdag terwijl voor andere contactberoepen de coronamaatregelen wel worden versoepeld. Op protestborden vallen teksten als De overheid naait sekswerkers (zonder consent) en Sekswerk is een contactberoep, we willen werken te lezen.

Demissionair minister De Jonge zei dinsdagochtend tegen de NOS dat hij voorlopig geen versoepeling verwacht voor de sekswerkers. “Dat is heel verdrietig maar het kan voorlopig echt niet.” Reden daarvoor is dat de registratie van de doelgroep niet goed zou lukken. Zo zou goed bron- en contactonderzoek nauwelijks mogelijk zijn.

Sekswerkers demonstreren op de #Hofplaats in #DenHaag omdat voor hen als enige contactberoep geldt dat zij nog niet aan de slag kunnen. Er wordt een 'mobiele peepshow' verwacht. De demonstratie trekt veel publiek. pic.twitter.com/VTPB9tH9lt — Regio15.nl (@regio15) March 2, 2021

De Haagse SM-meesteres Patricia liet dinsdagochtend in het radioprogramma West Wordt Wakker weten mee te doen aan het protest. Zij snapt enigszins dat het kabinet in eerste instantie sekswerkers buiten de versoepelingen hield. ‘Ik kan me er iets bij voorstellen, het werk gebeurt voor een hoop mensen in kleine, donkere kamertjes’, vertelt zij. ‘Maar een schoonheidsspecialist hangt ook tweeënhalf uur boven je gezicht.’

De peepshow op de Hofplaats moet aandacht vragen voor de benarde situatie van sekswerkers. ‘Ik hoop dat we er de volgende keer bij de versoepelingen zitten, vooral voor de dames die buiten de boot vallen.’

Het is niet de eerste keer dat de sekswerkers in Den Haag protesteren, in juli was er een protest voor coronasteun bij de Hofvijver.