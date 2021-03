Sekswerkers protesteren op Hofplaats: ‘De schoonheidsspecialist hangt ook boven je gezicht’

Sekswerkers houden dinsdagmiddag in Den Haag een protest tegen de huidige coronamaatregelen. Zij vinden het oneerlijk dat zij binnen de versoepelingen voor contactberoepen als enige dicht moeten blijven. Ook blijft adequate financiële steun volgens hen uit.

Patricia is SM-meesteres in Den Haag en doet dinsdag mee met het protest. Zij snapt enigszins dat het kabinet in eerste instantie sekswerkers buiten de versoepelingen hield. ‘Ik kan me er iets bij voorstellen, het werk gebeurt voor een hoop mensen in kleine, donkere kamertjes’, vertelt zij in het radioprogramma West Wordt Wakker. ‘Maar een schoonheidsspecialist hangt ook tweeënhalf uur boven je gezicht.’

De ‘vrouwen’, zoals Patricia haar collega’s noemt, hebben het er moeilijk mee. Zij werken vaak via een betaalsysteem, krijgen daardoor geen uitkering en durven zich door het stigma dat om het werk heen hangt niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Die optelsom leidt tot illegale praktijken. ‘Ik weet van dames die naar hotels gaan of bij klanten thuis zijn. Je moet toch eten aan het eind van de dag.’

Een peepshow op de Hofplaats in de Hofstad moet aandacht vragen voor de benarde situatie van sekswerkers. ‘Ik hoop dat we er de volgende keer bij de versoepelingen zitten, vooral voor de dames die buiten de boot vallen’, besluit Patricia.