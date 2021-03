Stemmen in coronatijd: ‘Bijna drieduizend extra stembureauleden’

De Tweede Kamerverkiezing staat bijna voor de deur en vraagt door de coronacrisis dit jaar om een aangepaste logistieke aanpak. Gerjan Wilkens is Hoofd Verkiezingen bij de gemeente en verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van het proces. Bij Den Haag FM vertelt hij over de getroffen voorbereidingen. ‘In april wisten we al dat we rekening moesten houden met deze situatie.’

Lange rijen en dringen bij het stembureau; bij de aankomende verkiezingen op 17 maart is dat niet de bedoeling en dat vraagt om wat extra aanpassingen. Vooral de anderhalvemeterregel maakt het stemmen logistiek een stuk ingewikkelder. ‘Vanuit die basisregel heb je veel meer ruimte nodig en die is schaars in de stad. Dat betekent dat je op zoek moet naar voldoende stemlocaties waarbij het ten alle tijden mogelijk is die afstand te kunnen houden.’

Meer mankracht

Wilkens en zijn team hebben het aantal stemlocaties op 17 maart opgeschaald naar 260. ‘Daarbij mogen mensen die binnen de risicogroep vallen ook op 15 en 16 maart stemmen. Op die beide dagen zijn er 48 bureaus open, dus dat zijn nog eens 96 extra locaties.’

Bij het aantal stembureaus stopt het echter niet, want meer locaties betekent ook meer mankracht. ‘We hebben sowieso een extra persoon bij de ingang staan die toezicht houdt op het maximale aantal mensen en wijst op mondkapjes en het desinfecteren van de handen,’ zegt Wilkens. ‘Daarnaast hebben we natuurlijk mensen nodig voor die 96 extra locaties. Uiteindelijk hebben we er bijna drieduizend stembureauleden bij ten opzichte van voorgaande verkiezingen.’

Gewend

Ook de inrichting van stembureaus zelf vroegen deze keer om extra aandacht. ‘Alle stembureauleden zitten achter een spatscherm, dus we hebben voor een gigantische hoeveelheid plexiglas moeten zorgen. Daarbij willen we dat iedere kiezer zijn eigen potlood kan gebruiken dus dat betekent dat we héél veel extra potloodjes nodig hebben. Het zit zowel in kleine als in grote dingen.’

Het uiteindelijke stemmen zal volgens Wilkens van de kiezer wat minder aanpassingsvermogen vragen dan van de organisatie. ‘Mensen zijn inmiddels gewend aan het desinfecteren van handen en dragen van mondkapjes. Wat dat betreft zal het niet anders zijn dan de andere handelingen die we met betrekking tot corona verrichten. Voor ons is het hard werken geweest, maar we zijn er klaar voor.’