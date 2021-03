Subsidies voor een energieneutrale stad

– Advertorial –

Binnenkort worden er weer een aantal daken in Den Haag voorzien van zonnepanelen. Er zijn namelijk 89 projecten voor zonnepanelen die van de Rijksoverheid een totaal van 10 miljoen euro subsidie toegekend hebben gekregen. Dit bedrag wordt uitgekeerd vanuit de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidie moet ervoor zorgen dat meer ondernemers overstappen op groene energie. Ook particulieren kunnen subsidie krijgen als zij duurzaam willen wonen.

Genoeg stroom voor 5500 Haagse huishoudens

De 89 geselecteerde projecten hebben de subsidie toegekend gekregen naar aanleiding van de voorjaarsronde van de SDE+, die liep van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is in totaal €3,3 miljard subsidie verdeeld over 7.012 projecten. Dit was de laatste SDE+ ronde in de huidige vorm. De regeling is sindsdien verbreed naar de SDE++. Naar verwachting zal er vanuit deze 89 projecten genoeg elektriciteit worden geproduceerd voor 5500 huishoudens. Hiermee kan een wijk zoals Vruchtenbuurt volledig van elektriciteit worden voorzien. Den Haag heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit doel te halen, moet de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Ook Hagenezen kunnen op een eenvoudige manier een steentje bijdragen aan een beter klimaat. Door energie vergelijken kunnen huishoudens energiecontracten vergelijken en overstappen op groene energie.

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De overheid stimuleert bedrijven om over te stappen op duurzame energie. Daarom hebben zij de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het leven geroepen. Deze regeling is de opvolger van de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Door deze subsidie wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om zelf duurzame energie op te wekken. Hierbij kan men denken aan hernieuwbare elektriciteit, zoals onder andere zonnepanelen en windmolens, maar ook aan hernieuwbare warmte, zoals biomassa en aardwarmte. Ook de elektrische boiler, de elektrische warmtepomp, industriële restwarmte en waterstofproductie zijn technieken waarvoor men subsidie kan krijgen. Verder ligt de focus op het besparen van CO2. Van 24 november tot 17 december 2020 was het mogelijk om de SDE++ subsidie aan te vragen. Wanneer dit in 2021 weer mogelijk is, is nog niet bekend.

Subsidie wonen op schone energie

Ook particulieren kunnen subsidie krijgen als zij duurzaam willen wonen. Voor zonnepanelen is er helaas geen subsidie (meer) beschikbaar, maar de gemeente heeft wel subsidie beschikbaar gesteld voor Hagenaars die hun woning van het aardgas willen halen. Het gaat hier om de subsidie ‘Wonen op schone energie’. Bewoners kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen als zij overstappen van koken op gas naar koken op elektriciteit. Hiervoor kunnen geïnteresseerde huishoudens maximaal €500,- aan subsidie krijgen. Ook kunnen mensen subsidie krijgen als zij hun huis gaan verwarmen met een duurzaam alternatief, bijvoorbeeld een warmtepomp. Hiervoor kunnen woningeigenaren maximaal €4500,- subsidie krijgen. De twee subsidies kunnen gelijktijdig worden aangevraagd. Vereniging van Eigenaren (VvE’s) die gezamenlijk van het aardgas af willen, kunnen nog eens maximaal €5000,- ontvangen. De regeling loopt tot 31 december 2022.

– Advertorial –