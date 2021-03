Vijf jaar na de Pokémongekte in Kijkduin: ‘We hadden niet verwacht dat het zó zou exploderen’

Afgelopen zaterdag werd Pokémon 25 jaar. Ter ere van deze gelegenheid blikt Den Haag FM terug op de Pokémon Go-hype in 2016, toen Kijkduin de toestroom van spelers nauwelijks aankon. Harry Wagner is mede-oprichter van de Facebookgroep die verantwoordelijk was voor de enorme populariteit. ‘We hadden geen idee wat het zou veroorzaken.’

Waar het vijf jaar geleden zwart zag van de mensen die met hun smartphone op jacht gingen naar de digitale fantasiefiguren, is het nu een stuk rustiger. Ook Wagner is tegenwoordig niet zo vaak meer in Kijkduin te vinden. ‘Ik speel het nog af en toe, maar ik maak er geen speciale tripjes meer voor. Wel heb ik er een hele vriendengroep aan overgehouden. Nu door corona zien we elkaar minder, maar normaal gesproken gaan we vaak barbecuen, bijvoorbeeld.’

Explosie

Wagner werd in 2016 ook wel de Pokékoning van Kijkduin genoemd en dat is niet zonder reden. ‘In het weekend was ik bijna altijd aanwezig. Het hielp ook dat ik een goede conditie had, daardoor was ik vaak het snelste bij een Pokémon. Ik had ze dan ook heel gauw allemaal verzameld.’

Alex Hunter is tevens mede-oprichter van de betreffende Facebookgroep en ook hij zag de enorme toestroom van mensen toentertijd niet aankomen. ‘Ik ben begonnen met het uitdelen van een aantal visitekaartjes met de vraag of mensen zich wilden aansluiten. Daarna explodeerde het ineens en kwamen mensen uit heel Nederland naar Kijkduin.’

Ook Hunter heeft zijn Pokémon Go-dagen voorlopig achter zich gelaten. ‘Sterker nog: ik heb de app van mijn telefoon verwijderd,’ zegt hij. ‘Als ik iets speel, wil ik er volledig voor gaan en de beste zijn. Na een tijdje werd het spel teveel uitgemolken en raakte ik er een beetje klaar mee. Wel spreek ik nog steeds af met de mensen die ik door Pokémon Go heb leren kennen. Dan hebben we een pizza-avond of spelen we andere games.’

‘Mensen spelen nog steeds’

Wagner hield naast vrienden en mooie herinneringen echter nóg iets over aan zijn Pokémon Go-tijd. ‘Het mooiste wat eruit is gekomen zit nu naast me op de bank,’ zegt hij, verwijzend naar zijn zoontje van 2,5 jaar oud. ‘In Kijkduin heb ik namelijk mijn vriendin ontmoet en daar is deze van gekomen.’

Wagner en zijn vriendin hebben die ontmoeting eer aangedaan door hun zoon te vernoemen naar Ash, de hoofdpersoon uit de Pokémon animeserie. ‘Als eerste naam vonden we het toch een beetje sneu,’ lacht hij. ‘Dus hebben we het maar bij de tweede naam gehouden.’

Ondanks dat beide pioniers zich tegenwoordig met andere dingen bezighouden, zijn er in de Facebookgroep ‘Pokémon Go Den Haag 070’ nog dagelijks leden actief. ‘Mensen spelen het nog steeds en het aantal leden blijft stabiel rond de vierduizend. Er gaan mensen weg, maar er blijven ook nog mensen bij komen,’ zegt Hunter, die toch wel trots is op de Pokémon Go-community. ‘Ik vind het erg mooi.’

Foto’s: Alex Hunter en Harry Wagner