Kapsalon La Joy na maanden weer open: “Het is feest, we mogen weer opbouwen”

In de kapsalon La Joy wordt door de kappers weer druk geknipt, het is vandaag de eerste dag sinds december dat de salon weer klanten mag ontvangen. “Het personeel is getraind en mensen zijn enthousiast om weer aan de slag te gaan”, vertelt eigenaar Wilger van der Laan. “Gelukkig hadden we wat vlees op de botten, dus we gaan het zeker redden. Maar het is niet prettig dat je een groot gat in je pensioen hebt. We gaan weer opbouwen. En hopen dat we niet weer dicht hoeven.

Het was voor de kapper in december een grote schok dat ze opnieuw de deuren moesten sluiten. “Het was een rumoerige tijd, we moesten 14 december van het een op het andere moment dicht.” Om het ontvangen van klanten coronaproof te laten verlopen zijn er plastic schotten bij de wasbakken en bij de kleuring-behandelingen die worden gedaan en men werkt met een mondkapje op. “En er is natuurlijk triage, we vragen hoe het gaat met mensen.”

“Hier hangt een feestelijke sfeer, er hangen zelfs ballonnen”, vertelt verslaggever Lianne Deunhouwer. Voor Van der laan is het een mooi moment om weer aan de slag te mogen. “Eindelijk mocht het weer. Het is een fijn gevoel. Het is feest. We mogen weer opbouwen: mensen mooi maken en aan de toekomst werken.”