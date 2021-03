Man die Scheveningse haven in reed is overleden

De 77-jarige Hagenaar die vorige week met zijn auto te water raakte aan de Dr. Lelykade op Scheveningen is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Dat maakt de politie woensdag bekend, schrijft mediapartner Omroep West. De man werd nog door omstanders en een brandweerman uit de auto gehaald en gereanimeerd.

De man werd donderdag nog door omstanders en een brandweerman uit de auto gered en gereanimeerd. Dinsdag is de man in het ziekenhuis overleden. Hoe de auto in het water terechtkwam, is niet bekend.

‘Ik zag achter me langs die auto het water in schuiven’, vertelde een omstander die het ongeluk zag gebeuren. De getuige zag meerdere mensen het water in springen en hoorde geschreeuw. ‘Dat ging door merg en been. Het was een vreselijke ervaring, ik heb gewoon staan janken’, zegt de man. ‘Toen de brandweer kwam en de auto uit het water was, ben ik weg gegaan.’