Renovatie van 294 woningen in Notenbuurt begonnen

In de Notenbuurt zijn deze week de werkzaamheden begonnen aan de sociale huurwoningen aan het Notenplein, de Walnootstraat, Albardastraat, Pippelingstraat, Kokosnootstraat en de Okkernootstraat. In totaal wordt er onderhoud gepleegd aan 294 woningen van woningcorporatie Staedion. De werkzaamheden zullen anderhalf jaar gaan duren. Het is een omvangrijke operatie legt een woordvoerder van Staedion uit. Bewoonster Amanda Krul is blij met de onderhoudswerkzaamheden, maar ze is ook kritisch. “Bij mij zelf willen ze de keuken niet doen omdat ie er nog goed uitziet. Waar ik wel blij mee ben is dat er dubbele beglazing komt, en een kantelraam in de keuken.” Wat Krul betreft mag ook het gevelwerk onder handen worden genomen. “Ik kan nu losse stenen van het balkon gooien.”

Binnen de woningen zullen badkamers, keukens en toiletten worden aangepakt, ook zal er mechanische ventilatie komen, worden ramen en kozijnen vervangen, komen er nieuwe voordeuren en wordt er metselwerk uitgevoerd. “Er wordt echt per huis bekeken welke werkzaamheden we gaan verrichten”, legt een woordvoerder van Staedion uit. “Stel je voor dat iemand vorig jaar een nieuwe keuken heeft gekregen, dan gaan we dat dit jaar natuurlijk niet vervangen. Er is een algemene lijst met werkzaamheden en er wordt per huis gekeken wat er opgepakt wordt. Er zijn bij woningen al dingen in de loop van de jaren gedaan.” Daarnaast zal er ook onderhoud worden gepleegd aan zaken als het schilderwerk en het vervangen van het licht in portieken waar nodig.

Omdat er in sommige woningen veel werk verzat zal moeten worden kunnen bewoners tijdelijk terecht in een logeerwoning die beschikbaar wordt gesteld. Krul kijkt daar nog niet naar uit. “Je krijgt een aangeklede woning en ik zie het niet zitten om in een woning te slapen waar eerst een ander in heeft gezeten. En je mag dan ook je eigen woning niet in tijdens de werkzaamheden. Ze zeggen nu dat het 17 dagen zal duren, maar hoe lang zal het echt worden?”, zegt ze met de vrees op langer durende werkzaamheden. Een woordvoerder van Staedion bevestigt dat gaat om ingerichte woningen. “Wij noemen dat logeerwoningen. Die is in dit geval qua huisraad ingericht, bewoners zullen zelf hun eigen waardevolle spullen moeten meenemen.” Na gebruik van de logeerwoning zal deze worden schoongemaakt voor er nieuwe gebruikers in komen.

De woningcorporatie besloot tot het opknappen van de woningen na verzet uit de buurt, eerder overwoog ze de woningen vanwege de slechte staat te slopen.