Restaurant verkoopt deel van inboedel om coronacrisis te overleven

Restaurant Ethica aan de Dunne Bierkade gaat een deel van haar inboedel verkopen, dit is volgens het bedrijf nodig omdat haar reserves op zijn. Onder meer auto’s, bakblikken servies stoelen en andere keukenapparatuur wordt ter verkoop aangeboden. “We hebben zodanig geld tekort, we kunnen al een tijdje de rekeningen niet meer betalen”, zegt Robin Collard. De nood is hoog voor de ondernemer: “Heel hoog. Als we ons eigen salaris en privé-geld niet meerekenen, dan komen we 80.000 euro tekort. En dat loopt nog op. Je vertelt constant aan jezelf dat het goed komt. Maar we zijn hier de komende vijf jaar nog wel mee bezig.”

“De belastingdienst geeft wel de mogelijkheid om betaling uit te stellen, maar uitstel is geen afstel”, vervolgt Collard. “Onze hele keten heeft er last van, ook onze leveranciers en crowdfunders.” Het bedrijf is mede tot stand gekomen door bijdragen van crowdfunders. “Wij gaan voor duurzaam en lokaal en wilden graag met onze omgeving dit aangaan. We hebben dit restaurant met mensen uit de omgeving via crowdfunding gefinancierd, zij krijgen rente van ons. Die mensen betalen dat uit eigen zak en moeten nu ook wachten. Gelukkig zijn ze heel begripvol.”

De ondernemer is hoopvol dat zijn zaak in mei of juni weer open kan. “Dat kon vorig jaar ook, dus daar hopen we dan maar op.” De hoop is dat hij de zaak daarna niet opnieuw hoeft te sluiten. “De enige manier om het te redden is om de rest van het jaar op max bezetting open te kunnen.” Hoewel hij positief overkomt baalt Collard ook dat hij door de coronamaatregelen zijn zaak heeft moeten sluiten. “Het is gewoon verschrikkelijk we zijn jaren bezig met een droom en we zijn bijna net zo lang dicht als we open zijn.”

Online kan er nu geboden worden op een deel van de inboedel. Op 27 maart volgt er een veilingstream. “Daar gaan we een leuk event van maken. Het is vertier en elkaar door deze crisi heen helpen.” Maar het draait ook om het binnenhalen van wat geld: “Neem een aandenken van Ethica en verzacht onze pijn een beetje.”