Sekswerkers mogen nog niet aan de slag: “Wij worden gediscrimineerd”

Organisator Moira Mona kijkt met enige tevredenheid terug op het protest van sekswerkers, dinsdagmiddag op de Hofplaats. “Er was internationaal aandacht voor”, zegt ze in Haags Bakkie op Den Haag FM. De sekswerkers demonstreerden omdat zij als enige contactberoep nog niet aan de slag mogen gaan. “Het was geen protest tegen de coronamaatregelen, het was meer een protest omdat we geen toegang hebben tot noodsteun en als enige contactberoep uitgezonderd worden om weer te mogen beginnen met werken. De coronamaatregelen zijn op zich wel prima, maar wij worden gediscrimineerd.”

Demissionair minister De Jonge zei dinsdagochtend tegen de NOS dat hij voorlopig geen versoepeling verwacht voor de sekswerkers. “We kregen van te voren al een statement van Koolmees en De Jonge dat er niks zou veranderen. Dat voelde als een klap in het gezicht”, zegt Mona. “Ik heb ook nog gezegd: het was vriendelijker geweest als ze daarheen waren gekomen en mij daar in mijn gezicht geslagen hadden. Wat dat betreft voelde ik me niet gehoord, niet door de overheid.”

De strijd is voor de sekswerkers nog niet voorbij zegt Mona: “Er zijn mensen aan het kijken wat er juridisch mogelijk is, want er zijn ook andere branches die een kort geding hebben aangespannen. Wij kijken ook naar wat mogelijk is.” Daarnaast willen ze er in ieder geval voor zorgen dat mensen in acute nood hulp kunnen krijgen. Een nieuwe demonstratie lijkt er nog niet te komen. “Je loopt gewoon heel veel risico, ook qua corona.”