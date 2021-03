Tekst van Harrie Jekkers gloort op gevel: “Moerwijk kon wel een oppepper gebruiken”

“Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen”, het is de eerste regel van O, o, Den Haag van Harrie Jekkers die vanaf vandaag te vinden is op een pand langs de Erasmusweg in Moerwijk. Naast de tekst is een foto van Moerwijk uit de jaren 70 te zien, gemaakt door Gerard Fieret. “Moerwijk wordt vaak een beetje negatief in het nieuws gebracht, dat kon wel een oppepper gebruiken”, vertelt initiatiefnemer Henk Augustijn over het nieuwe kunstwerk.

Jekkers zelf is trots op de vereeuwiging van zijn tekst: “Het is té gek. Zoiets had ik nooit verwacht, dat op een gevel in mijn oude wijkie waar ik geboren ben een tekst van mij komt. Ik vind het trouwens niet de allerbeste tekst die ik geschreven heb ‘Mooie stad achter de duinen’ had wel wat mooier geweest, maar het nou eenmaal de eerste zin van mijn meest beroemde liedje geworden. Het is waarschijnlijk wel een van de beroemdste zinnen die ik ooit geschreven heb. Nog steeds kent bijna heel Nederland het. Het is iets heel bizars. Ik vind het geweldig.”

Naast de tekst is ook een foto van de hand van Gerard Fieret geplaatst. “De tekst bestaat uit een zin, maar dat vond ik een beetje ielig en ik wilde graag een foto hebben uit de jaren 50 of 60, zodat je kunt zien hoe gezellig en leuk het hier was”, vertelt Augustijn. Het werd uiteindelijk een foto van Moerwijk uit de jaren 70.

Actrice Wieteke van Dort kende de in 2009 overleden fotograaf Gerard Fieret goed en is trots dat een werk van hem nu te zien zal zijn in Moerwijk. “Zijn talent voor fotografie zat er in dat hij op hele bijzondere momenten fotografeerde en dat hij dan die foto’s nog eens bewerkte. Het zijn echt hele kunstwerken. Het is heel leuk dat hij op deze manier blijvend aanwezig is.”

‘Je moet het nu eren, anders is het weg’

Augustijn was eerder onder meer verantwoordelijk voor het plaatsen van een tekst van de hand van schrijver Kees van Kooten, dat is nu vereeuwigd op een pand aan de Leyweg op de hoek met de Gramsbergenlaan. “Den Haag is beatstad nummer 1 en die heeft heel veel helden voortgebracht en ik probeer met mijn projecten die helden een plek te geven. Ik probeer dat zichtbaar te krijgen. Het is een bijzonder stukje historie van de stad: de jaren 60 en 70 hebben zoveel helden voortgebracht. Je moet het nu eren, anders is het weg.”