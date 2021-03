Winkeliers mogen op afspraak weer klanten ontvangen: ‘Blij met de contactmomenten’

Vanaf vandaag mag er bij reguliere winkels weer op afspraak worden gewinkeld en dat is voor veel ondernemers een stap in de goede richting. Ook op de Frederik Hendriklaan is daarmee een deel van de oude bedrijvigheid teruggekeerd. Den Haag FM nam er een kijkje om te zien hoe het ondernemers verging op de eerste dag van deze nieuwe versoepeling.

Modezaak Luna Azul is een begrip in het Statenkwartier en heeft in de afgelopen tijd veel steun ontvangen van haar vaste klanten. Mede-eigenaar Andre van de Kamp deed dan ook zijn best om deze te blijven bedienen. ‘We deden aan click en collect, maar brachten bestellingen ook weleens rond met de bakfiets.’

Toch is Van de Kamp verheugd om weer mensen in de zaak te mogen ontvangen en ziet hij de situatie positief in. ‘Ik vind het leuk dat we mensen weer binnen mogen zien. De toekomst is rooskleurig; als we de afgelopen periode door konden komen, kan het denk ik alleen maar beter worden vanaf nu.’

Ook Onno Verhaar, filiaalmanager van schoenenzaak Albert Nolten, is dankbaar voor deze stap vooruit en heeft al heel wat bezoeken in de agenda kunnen zetten. ‘Vandaag hebben we al bijna geen plek meer, maar er kunnen van de week zeker nog wat afspraken bij. We zijn onwijs blij met de contactmomenten, dat we onze klanten weer mogen begroeten. Daar begint het mee en we hopen uiteraard snel weer helemaal open te kunnen.’