Zorgen om trage invoering coronasteunregeling: ‘Mensen zijn wanhoop nabij’

De VVD in de gemeenteraad wil dat er meer haast gemaakt wordt met het invoeren van de steunregeling voor burgers die door de coronamaatregelen hun woonlasten niet kunnen betalen op tijd te openen. ‘Het gaat om mensen met acute geldnood’, zegt raadslid Judith Oudshoorn tegen mediapartner Omroep West. In Den Haag moet de TONK (Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) half maart ingevoerd zijn.

De TONK is bedoeld voor iedereen die 18 jaar of ouder is en tenminste 25 procent aan inkomsten heeft verloren door de coronamaatregelen en daardoor de woonlasten, zoals huur, hypotheekrente of gas, water en elektriciteit niet meer kan betalen. Het gaat om ondernemers, zzp’ers en werknemers, maar ook om werkzoekenden. Zij kunnen een beroep doen op de regeling die geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 voor maximaal 6 maanden tot en met juni 2021.

De VVD in de gemeenteraad dringt er bij het stadsbestuur op aan om vaart te maken. ‘We hebben hier te maken met mensen in acute geldnood’, zegt Oudshoorn. ‘Zij zijn de wanhoop nabij. Ik heb als raadslid huilende mensen aan de telefoon gehad die de spaarpot van hun kinderen moeten gebruiken om de vaste lasten te kunnen betalen. In zo’n situatie moet je als gemeente alles op alles zetten om die regeling op te starten. Er werken 1100 ambtenaren op het stadhuis. Zet ze allemaal in om de TONK in te voeren, zodat aanvragen ingediend kunnen worden.’

Voorschot

Ook als de regeling open is gesteld, is een snelle afwikkeling van de aanvragen noodzakelijk vindt Oudshoorn. ‘Bij de Tozo moesten mensen soms vijftien weken wachten. Bij de TONK gaat het om het betalen van vaste lasten en dan kan je niet zo lang wachten. Daarom moet het geld zeker binnen vier weken gestort zijn. Ook vind ik dat de gemeente net als bij een uitkering een voorschot moet kunnen uitbetalen. Dan moet er maar achteraf gekeken worden of dat voorschot terecht is gegeven. Maar belangrijk is nu om de mensen die in de financiële problemen zitten te helpen. Daar is een lokale overheid voor bedoeld.’ De partij dient donderdag een motie in over de TONK tijdens de raadsvergadering.

Volgens de woordvoerder van de gemeente geldt bij de uitvoering van de regeling dat er snel en ruimhartig te werk gegaan wordt. ‘We hebben nog geen beeld hoe groot de groep zal zijn. De kosten zijn daarom lastig in te schatten. Maar we vertrouwen erop dat er vanuit het Rijk voldoende budget komt voor de uitvoering.’