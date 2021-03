DI-RECT verzorgt livestreamconcert vanuit Omniversum: ‘We gaan voor een hoogwaardige productie’

Vrijdag 5 maart verzorgt DI-RECT een nieuw livestreamconcert; deze keer in het Omniversum. Drummer Jamie Westland vertelt bij Den Haag FM dat ze niet van plan zijn het bescheiden aan te pakken. ‘We willen echt gaan voor een hoogwaardige productie.’

Na onder andere de Koninklijke Schouwburg, de Pier en het Mauritshuis, is deze keer het grote dome-vormige scherm van het Omniversum decor voor de muzikale klanken van DI-RECT. ‘We werken samen met Mr. Beam, die op het scherm de visuals verzorgt om het geheel nog meer te verrijken. Het moet een ultieme ervaring worden en ik denk dat je dat thuis wel mee zal krijgen,’ aldus Westland.

Zonder applaus

Deze ervaring moet volgens Westland een volledige beleving zijn die in de buurt komt van het daadwerkelijk bijwonen van een concert: ‘We hebben gekozen voor kwaliteit, dus echt goede cameramensen en professionele apperatuur. We weten dat mensen naar een volwaardige concertregistratie kijken en ik ben trots op wat we neerzetten in deze tijd.’

Hoewel de Haagse band met alle ziel en zaligheid werkt aan hun livestreamconcerten, kijken ze uit naar het weer kunnen spelen voor publiek. ‘Onze achterban is heel erg van de live optredens,’ zegt Westland. ‘Vaste fans kwamen vanuit heel het land om ons te zien. Het is gek zonder applaus en mensen in de zaal, maar ook hierbij weten we dat het gewoon staat.’

Vanaf twee euro is de livestream thuis te bekijken, maar mensen mogen zelf weten hoeveel ze willen doneren. Westland: ‘We hanteren een Pay What You Like-systeem. Je kan bovenop die twee euro geven wat je wilt, maar hoe meer je doneert en hoe meer mensen we bereiken, hoe meer we onze volgende productie weer kunnen opschalen.’

Kijk op de website van DI-RECT om toegang te krijgen tot het livestreamconcert.