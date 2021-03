Drukte bij heropening kappers: ‘230 afspraken gemaakt in één dag’

Kappers mogen sinds woensdag 3 maart weer aan de slag en rustig opstarten was daar niet bij. Bij veel Haagse kapperszaken zijn de afspraken namelijk niet aan te slepen en Christie’s Haarmode op het Noordeinde is daar geen uitzondering op. Eigenaar Erik vertelt aan Den Haag FM over hoe hij en zijn team hard werken om de toestroom aan te kunnen. ‘We werden helemaal platgebeld.’

Net als veel andere ondernemers moest Christie’s Haarmode de afgelopen maanden door het stof. En niet zonder gevolgen. ‘Voor het eerst in dertig jaar beginnen we met een schuld,’ vertelt Erik. ‘We hebben hierdoor een huurachterstand opgelopen en de afgelopen tijd hebben we bezuinigd op alles waar we maar op konden bezuinigen.’

‘Helemaal kapot’

Ondanks de ontregelende gevolgen, blijft Erik de situatie positief inzien. ‘Ik ben erg blij dat we weer open mogen. We hebben een sterk team en we kunnen goed plannen en samenwerken. Het wordt knokken, maar ik weet dat we het aankunnen.’

De dagen in aanloop naar de heropening stond de telefoon bij Christie’s roodgloeiend. ‘Dat is een heerlijk geluid, kan ik je vertellen’, zegt Erik. ‘In één dag hebben we 230 afspraken gemaakt, dat geeft weer hoop.’

Na de eerste dag dat zijn team de schaar er weer in mocht zetten hangt Erik, terwijl hij nog op adem komt, met Den Haag FM aan de lijn. ‘We hadden 49 afspraken. Niemand heeft vandaag gegeten, gerookt, of even kunnen zitten. We zijn helemaal kapot, maar blij dat we er samen doorheen zijn gekomen.’

Lege spaarpot

Een grote ondersteunende factor in deze crisis is het vertrouwde klantenbestand dat Christie’s in de loop der jaren op heeft gebouwd. ‘We bestaan al dertig jaar en veel klanten steken ons een hart onder de riem. We hebben gebak en bloemen gekregen en er zijn mensen die flinke fooien geven. Dat doet ons goed en het samenhorigheidsgevoel is erg aanwezig,’ aldus Erik.

Als het gaat om de toekomst ziet Erik die rooskleurig in, maar probeert hij ook realistisch te blijven. ‘De spaarpot is leeg en we zullen wel even bezig zijn met het afbetalen van de schuld. Maar we zijn gezond en we mogen weer aan de slag, dus ik denk dat we daar vanuit moeten gaan. We zijn er in ieder geval volledig klaar voor.’