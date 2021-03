Eerbetoon George Kooymans: Radar Love in Zuiderpark en videoclip Woodstreet Big Band

Als eerbetoon aan Golden Earring-gitarist George Kooymans wordt op zijn verjaardag, 11 maart, om 17.15 uur op zoveel mogelijk plekken in Nederland het nummer Radar Love gedraaid. Zo draait het Zuiderparktheater het nummer buiten en de Woodstreet Big Band nam een clip op met het nummer. Onlangs werd bekend dat Kooymans ALS heeft en niet meer kan optreden. Als gevolg daarvan besloot de band te stoppen.

Nadat het nieuws over het eerbetoon bekend werd bedachten de vrijwilligers van het Zuiderparktheater een ludiek idee. De vrijwilligers, die nu het grote onderhoud doen aan het theater, stelden voor het nummer te draaien in het park. Het theater was meteen enthousiast, vertelt Sanne Bakker van het Zuiderparktheater. Het is de bedoeling dat Radar Love via de boxen te horen is in het park. ‘Er mag natuurlijk geen publiek bij zijn, maar met mooi weer is het best druk in het park en in de speeltuin.

Videoclip opgenomen met telefoon

Ook de Woodstreet Big Band doet een duit in het zakje. Speciaal voor het eerbetoon nam de band een videoclip op met het nummer Radar Love. Omdat de band al een jaar niks kan doen besloten de leden videoclips te maken. ‘Superleuk om te doen en het wordt ook gewaardeerd, zo kunnen we ook beetje bij elkaar blijven’, vertelt Laura Wijninga, de tenorsaxofonist van de band. Het was eigenlijk de bedoeling dat de band een medley zou opnemen van Haagse nummers. ‘Maar toen kwam het trieste nieuws over George Kooymans, dus besloten we Radar Love te doen als eerbetoon. Het nummer is ook altijd een succes als we dat live spelen. En Radar Love is ook nog eens in hetzelfde jaar geschreven als onze band is opgericht’, lacht Wijninga.

De band doet alles zelf voor de videoclip. ‘We zijn zondag naar de Binckhorstlaan gereden en hebben de video met de telefoon opgenomen. Onze trompettist Paul Vulto heeft thuis alles op Windows Moviemaker in elkaar gezet. Hij wist niet dat hij dit kon’, aldus een enthousiaste Wijninga.

Sinds 2010 heeft de big band haar eigen gearrangeerde versie van de nummers Radar Love en Twilight Zone. De Woodstreet Big Band is het oudste nog spelende Haagse jazzorkest uit 1972 in traditionele bezetting, bestaande uit saxofonisten, trombonisten, trompettisten en een ritmesectie met drums, basgitaar, gitaar en piano, zangeres Natascha de Jong, zanger Gijs Kummeling en onder leiding van Stanislav Mitrovic.

