Foodtour door Schilderswijk om vooroordelen te slopen: ‘Je wordt verliefd op de wijk’

Wandelen lijkt tijdens de lockdown één van de weinige bezigheden om het weekend mee te vullen. Reden voor Schilderswijkbewoner Itai Cohn om een foodtour op touw te zeggen. Niet door de al zo bekende binnenstad of over de boulevard van Scheveningen, maar door de Schilderswijk. Cohn wil op die manier de wijk in de spotlight zetten voor winkelend Den Haag.

De wandeling start bij een klein supermarktje en koffiezaakje op de Stationsweg. ‘De Schilderswijk is de meeste bruisende en dynamische wijk van Nederland’, vertelt Cohn enthousiast. ‘Hier wonen mensen met meer dan 120 verschillende nationaliteiten. Al het eten dat deze wereld te bieden heeft, is te verkrijgen in de Schilderswijk.’ De wandeltocht wordt daarom ook aangekaart als een ‘World Food Tour‘ en duurt ongeveer anderhalf uur tot twee uur. Onderweg kom je langs vier verschillende lokale ondernemers, die graag hun wereldkeuken aan jou laten proeven.

Doel van de wandeling is de Hagenaar kennis te laten maken met de mogelijkheden van dit deel van de stad. ‘We willen laten zien dat deze wijk een prachtige wijk is’, vertelt Cohn. Daarnaast wil hij de economie in de wijk een boost geven. ‘Doordat mensen deze wijk bezoeken, gaan lokale winkeliers er ook op vooruit. Veel mensen gaan nu in het centrum van Den Haag hun boodschappen doen bij een grote supermarkt, terwijl tweehonderd meter verderop de Schilderswijk ligt waar je veel veiliger, leuker en goedkoper kunt winkelen.’

‘Je wordt verliefd’

De Schilderswijk staat bij een deel van de Nederlanders te boek als een probleemwijk. Die vooroordelen wil Cohn ook met de wandeling proberen te slechten. ‘Zodra je in contact komt met de mensen, word je verliefd op deze wijk’, weet Cohn zeker. ‘Niet gekend maakt onbemind, dat is in het geval van de Schilderswijk ook zo. De essentie van wat wij doen is dat wij mensen kennis willen laten maken met de wijk. Zo kun je gaan leren houden van de wijk.’

Renate Martins, eigenaar van de Braziliaanse supermarkt en eetgelegenheid Sabores Da Terra, is met haar zaak onderdeel van de foodtour. Ook zij wil het slechte beeld over de wijk onderuit halen. ‘De wijk heeft veel betere dingen dan wat er in de media te zien is. Wij kunnen het verschil maken’, zegt Martins resoluut. ‘Je komt hier veilig en zonder probleem.’ Volgens Itai Cohn is Sabores Da Terra een typisch ‘pareltje van de Schilderswijk’. ‘Driekwart van Den Haag heeft hier geen weet van, maar kom vooral naar de Schilderswijk om hier lokaal je boodschappen te doen.’

Verslaggever Bob Brinkman liep de wandeling met Itai Cohn mee, en maakte het volgende verslag.

