Sjaak Bral in wereldwijd toneelstuk, maar heeft tot optreden geen idee wat hij gaat spelen: ‘Razendspannend’

Wereldwijd zitten landen ongeveer een jaar in lockdown, om het coronavirus de baas te blijven. Ook de theaters hebben het doek sinds die tijd voornamelijk gesloten moeten houden. Om dat te gedenken wordt er op zaterdag 13 maart over de hele wereld via livestreams dezelfde voorstelling gespeeld. En de Haagse cabaretier Sjaak Bral is één van de artiesten die dat stuk gaat opvoeren.

Kleine aantekening: vrijwel niemand weet waar de voorstelling over gaat. Alle artiesten die het podium opgaan, hebben geen idee wat ze gaan doen. Op het toneel ligt een verzegelde envelop met daarin de tekst van de voorstelling, getiteld ‘Wit Konijn, Rood Konijn’, van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour, die gelijk één van de enige is die de tekst daadwerkelijk kent.

In Nederland wordt de voorstelling door onder andere acteur Pierre Bokma voorgedragen, en namens Het Nationale Theater uit Den Haag neemt actrice Soumaya Ahouaoui de tekst voor haar rekening. Ook de cabaretier Sjaak Bral zal zich aan de nog onbekende tekst gaan wagen, tijdens een livestream vanuit de Rijswijkse Schouwburg.

‘Licht aan het eind van de tunnel’

‘Ik ga weer optreden!’, roept Bral enthousiast. ‘We spelen om eigenlijk te gedenken dat we (de artiesten, red.) een jaar geleden zijn gestopt met optreden’, legt Bral uit. ‘Ik vind het razendspannend. Ik ben nog nooit een podium opgelopen zonder iets te weten, maar in dit geval heb ik echt géén idee waar het over gaat.’

Bral sluit voor zijn gevoel met het optreden de coronaperiode deels af. Hij heeft veel vertrouwen in meer versoepelingen in de aanloop van het voorjaar. ‘Het licht aan het eind van de tunnel wordt steeds feller. In mei is er gewoon groepsimmuniteit opgebouwd’, zegt Bral vol vertrouwen,

Via deze link kun je tickets kopen. Je kiest als toeschouwer zelf vooraf of je vijf, tien of vijftien euro wil betalen. De voorstelling duurt ongeveer een uur.