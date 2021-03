131 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 131 positieve coronatests afgenomen in Den Haag.

Landelijk zijn er 4727 nieuwe coronagevallen bij gekomen. Dat is iets boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 4470 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde begint de laatste tijd wat stabieler te worden.

Voor de derde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, ook al is de afname heel gering. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf minder dan op donderdag. Sinds dinsdag is het aantal opgenomen patiënten met 73 gedaald.