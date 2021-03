Ondanks coronacrisis duidelijke kansen herstel Haagse economie

De coronacrisis heeft veel gevraagd van de Haagse economie en op veel fronten begint de rek er dan ook uit te raken. Toch zijn internationale bedrijven nog altijd geïnteresseerd zich in de stad te vestigen en daalde het toerisme het afgelopen jaar hier minder hard dan in de rest van Nederland, wat zou moeten wijzen op een sneller herstel.

Deze ontwikkelingen blijken uit de jaarresultaten van The Hague & Partners, de officiële marketing- en acquisitieorganisatie van Den Haag. Tevens zou de wereldwijde lockdown en de Brexit juist tot nieuwe kansen voor de stad hebben geleid. ‘Nu is het zaak om die kansen te pakken om zo snel mogelijk tot duurzaam herstel van de economie te komen,’ stelt directeur Marco Esser.

Brexit

Esser legt uit hoe de op het eerste gezicht negatieve inwerkingen op de economie, toch hebben kunnen leiden tot meer perspectief. ‘Doordat corona het internationale handelsverkeer lam legde, hebben internationale bedrijven behoefte aan een vestiging in Europa’, zegt hij. ‘Op die manier voorkomen bedrijven dat ze van de Europese markt afgesloten worden.’

‘Den Haag heeft een aantrekkelijke infrastructuur van bedrijven, non-gouvermentele organisaties en overheden, wat nu nieuwe kansen oplevert,’ aldus Esser. Bovendien is door Brexit de interesse in een vestiging binnen de Europese Unie van bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk groot.

Kortetermijnherstel

Ook de bezoekerseconomie heeft een moeilijk jaar achter de rug door de sluiting van horeca, musea en attracties. Toch lijken de lokale cijfers mee te vallen in vergelijking met de landelijke. In heel Nederland waren er in 2020 65 procent minder overnachtingen van internationale bezoekers, terwijl die daling is Den Haag 39 procent was.

The Hague & Partners heeft een herstelplan ontwikkeld om het economische herstel zo snel mogelijk in te kunnen zetten. ‘We zetten in op kortetermijnherstel waarbij behoud van banen in de zakelijk- en recreatief-toeristische sector voor Hagenaars en Hagenezen cruciaal is. We willen stimuleren dat bezoekers langer in de stad verblijven en meer gebruik maken van de mogelijkheden die wij als stad bieden,’ stelt Esser.