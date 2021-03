Opleidingen, groene vingers en vreedzame schoolpleinen: bewonersinitiatieven Zuidwest volop in de spotlight

De gemeente en de bewoners van stadsdeel Zuidwest hebben vrijdag het startsein gegeven voor een campagne die aandacht geeft aan de vele initiatieven in Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vrederust. Het gaat om ruim 35 initiatieven die met de inbreng en betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties van de grond zijn gekomen. Onder het motto ‘Zuidwest op z’n best’ vertellen bewoners en professionals hoe zij hun steentje bijdragen aan het welzijn in dit deel van de stad.

Op de website zuidwestopznbest.nl zijn 35 buurt- en wijkinitiatieven verzameld, van klein tot groot. Een van de voorbeelden is het project ‘Groene Matties’ dat op 13 maart start. Tijdens dit project gaan ongeveer vijftien bewoners aan de slag met de ongebruikte binnentuinen.

Een ander voorbeeld is het initiatief ‘Made in Moerwijk’ aan het Westhovenplein. Hier worden bewoners aan werk geholpen, door hen op te leiden tot kleermaker, fietsenmaker of toezichthouder. Daarnaast opent binnenkort in Moerwijk het Activiteitencentrum Jan Luykenlaan, waarmee gehoor wordt gegeven aan de roep van de bewoners om een ontmoetingsplek te maken.

Bezoek Balster

Wethouder Martijn Balster bracht vrijdag een bezoekje aan het stadsdeel. ‘Zuidwest verbeteren kan alleen met behulp van bewoners. Zij weten het beste wat er speelt én wat er beter moet’, aldus de wethouder. ‘We hebben nog een lange weg te gaan. We moeten aan de slag én met elkaar in gesprek, dus roep ik alle Zuidwesters op om mee te blijven denken en mee te werken aan het vervolg. Het is hoog tijd om Zuidwest op z’n best te laten zien.’